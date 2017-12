Administração 4.0 - A Administração precisa estar à frente das inovações tecnológicas

Estamos vivendo um novo momento, uma nova Revolução. A "Revolução da Velocidade", porque agora as tecnologias se desenvolvem exponencialmente. Temos uma capacidade computacional muito maior do que no século XX, o que nos permite avançar exponencialmente em diversos campos da ciência, impactando a sociedade e a economia com inúmeras inovações tecnológicas. Por isso, as organizações precisam aprimorar seus modelos de gestão, compreendendo rapidamente as mudanças que a sociedade vem passando em função das novas tecnologias e desenvolvendo produtos e serviços novos com a mesma velocidade.

Mais do que nunca, precisamos administrar bem nossas organizações. No século XXI, temos novos e inspiradores desafios para a Administração. Cabe a ela prever, planejar, organizar e controlar a gestão das organizações, considerando as novas tecnologias que estão surgindo e seus impactos, com responsabilidade social e foco em sustentabilidade. Assim como no passado, novas tecnologias podem trazer oportunidades ou ameaças para as empresas e para a sociedade. Mas essas organizações estão preparadas para o gerenciamento dessas mudanças? As empresas estão aptas a gerenciar essa inovação fantástica, em prol da melhoria de seus resultados e da melhoria efetiva da vida das pessoas? É preciso que os administradores da atualidade compreendam rapidamente as transformações geradas pelas tecnologias exponenciais e criem novas Teorias de Administração adequadas aos novos tempos.

Se Taylor ou Fayol, precursores da Administração Científica e Clássica, estivessem vivos hoje, eles estariam maravilhados com o universo de oportunidades que estamos presenciando. A ciência da Administração é uma jovem e promissora carreira, que contará com novos e fascinantes tipos de organizações precisando de gestores nos próximos anos. Muitas das teorias e fundamentos da Administração estão mais atuais e imprescindíveis do que nunca, frente às necessidades das empresas no gerenciamento da inovação, da mudança, na compreensão do ambiente externo e interno das empresas, para elaboração de seus planejamentos estratégicos. O legado de décadas de experiência e desenvolvimento de ferramentas não deve ser ignorado, mas é preciso evoluir naturalmente frente ao novo contexto, aperfeiçoando sempre as técnicas e ferramentas de gestão e o planejamento estratégico.

As empresas que pretendem aproveitar as oportunidades da 4ª Revolução Industrial devem investir na sua Administração, na qualificação e atualização de seus gestores, no desenvolvimento de habilidades voltadas à Economia Criativa, na Gestão e Difusão da Inovação nos ambientes corporativos, e no gerenciamento de mudanças, em gestão da tecnologia da informação e ferramentas tecnológicas de apoio à Gestão.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prof. Dr. Cláudio Carvajal ? Coordenador Acadêmico do curso de Administração, do curso de Gestão de Tecnologia da Informação, e professor nos programas de MBA da FIAP.

Website: https://www.fiap.com.br/