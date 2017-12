Administração do Publicis Groupe a partir de 1° de junho de 2017

O Conselho de Supervisão (Conseil de Surveillance) do Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577, CAC 40] escolheu Arthur Sadoun para suceder Maurice Lévy como Presidente e CEO do Publicis Groupe.

Com o apoio do Comitê de Nomeação e de Maurice Lévy, Elisabeth Badinter, a Presidente do Conselho de Supervisão e Presidente do Comitê de Nomeação, conduziu uma minuciosa análi­se. Eles concluíram que o Groupe é repleto de talentos, tornando desnecessária a busca por um candidato externo.

A partir de 1° de junho de 2017, Arthur Sadoun será Presidente e CEO, presidindo o Conselho de Gestão (Directoire), o qual também será fortalecido com a chegada de Steve King, atual CEO da Publicis Media. Steve King se unirá aos atuais membros do Conselho de Gestão: Jean-Michel Etienne, Vice-Presidente Executivo e CFO, e Anne-Gabrielle Heilbronner, Secretária Geral.

Essa equipe de gestão poderá contar com os líderes de primeira classe e a gama completa de experiências do Groupe em transformações, incluindo Alan Wexler e Chip Register da Publicis.Sapient, Nick Colucci da Publicis Health, Jarek Ziebinski da Publicis One, e Rishad Tobaccowala para estratégia e nossa abordagem centrada no cliente.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos pontos de orgulho para o Conselho de Supervisão e um dos motivos para o sucesso do Publicis Groupe é o conhecimento incrível encontrado em todo o Groupe, permitindo o acesso dos clientes à abordagem O Poder do Um - adaptada para melhor se adequar às necessidades dos clientes, a serviço de suas próprias transformações em um mundo que muda a todo instante.

Elisabeth Badinter declarou: "As qualidades profissionais altamente conceituadas de Arthur Sadoun, sua compreensão singular dos clientes e das suas necessidades, suas conquistas antes e enquanto esteve no Publicis Groupe, e suas qualidades humanas, tudo faz dele um excelente candidato. Ele poderá contar com Steve King, que está se juntando ao Conselho de Gestão, assim como com Jean-Michel Etienne e Anne-Gabrielle Heilbronner, membros do Conselho de Gestão. Em nome do Conselho de Supervisão, temos plena confiança de que essa equipe está à altura dos desafios que virão.

Eu e o Conselho de Supervisão gostaríamos de salientar particularmente o trabalho excepcional realizado sob o comando de Maurice Lévy e, graças a seu compromisso pessoal nos últimos 30 anos, nosso Groupe transformou-se profundamente, sendo classificado hoje não apenas como o 3° maior do mundo, mas acima de tudo como o 1° quando se trata do motor do futuro: o campo digital. Demoraria uma eternidade para listar todas as realizações conquistadas sob sua direção. Basta dizer que, ao longo desse período, nosso efetivo foi de cerca de 3.000 pessoas para quase 80.000; nossas receitas multiplicaram-se em quase 50 vezes e nossa capitalização de mercado em cerca de 100. Eu gostaria de agradecer-lhe calorosamente e dizer-lhe o quanto eu e o Conselho de Supervisão somos gratos a ele.

Uma sucessão nunca é uma tarefa fácil e este é o motivo pelo qual eu insisti tanto que Maurice Lévy permanecesse do nosso lado para oferecer a Arthur Sadoun a orientação e as recomendações para sua difícil função. Para tanto, propus que Maurice Lévy fizesse parte do Conselho de Supervisão como Presidente, se os acionistas concordarem com a minha recomendação e com a que será dada pelo Conselho de Supervisão na próxima Reunião Geral Anual."

De fato, o Conselho de Supervisão propôs que Maurice Lévy, até o cumprimento de seu mandato, faça parte como Presidente. Essa proposta será submetida a votação pelos acionistas na Reunião Geral Anual em 31 de maio de 2017.

Maurice Lévy declarou: "Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar Arthur calorosamente. Estou extremamente feliz com essa escolha, que é a mais apropriada e criteriosa para o futuro do nosso Groupe, e parabenizar Arthur. Não é uma escolha qualquer, é uma escolha comedida e bem ponderada que abre novas portas para o futuro desse maravilhoso Groupe. Eu já conheço Arthur há muitos anos. Nós trabalhamos juntos de forma muito estreita. Ele é um profissional experiente com uma visão inspiradora da nossa indústria e das necessidades de nossos clientes. Ele os conhece bem, os entende bem e sabe como entregar as soluções e os serviços necessários para crescerem, desenvolverem-se e transformarem-se ao selecionar o melhor talento. Ele tem a inteligência, a energia e a paixão necessários para dominar nosso negócio em um mundo conectado que muda e evolui a todo instante. Ele também é um homem com qualidades humanas admiráveis. É tudo isso que vai levá-lo, com a ajuda de sua equipe, a liderar o Groupe pelo caminho do sucesso e a erguê-lo acima de qualquer obstáculo. Ao entregar-lhe as "chaves para o futuro" (como me disse Marcel Bleustein-Blanchet, fundador do Publicis), o Conselho de Supervisão fez uma excelente escolha. Eu tenho plena confiança.

Particularmente tendo em vista que Arthur poderá contar com uma equipe de primeira qualidade. O Conselho de Supervisão fez questão de destacar a trajetória, o talento e as conquistas inquestionáveis de Steve em vários campos. Eu sempre admirei Steve imensamente e o considero um amigo, pois ele foi capaz de superar todos os desafios e realizar a mudança necessária com talento e impacto. Sua promoção ao Conselho de Gestão, junto a Jean-Michel Etienne e Anne-Gabrielle Heilbronner, que conhecem o Groupe da cabeça aos pés, é bem merecida e permitirá a ele dar seu apoio e profissionalismo para o desenvolvimento do Groupe. O Conselho de Gestão, com esse novo formato, está equilibrado e toma por base altos padrões de rigor e experiência. Eu me sinto ainda mais confiante de que essa equipe está preparada para as elevadas ambições do Groupe. Com apoio direto do Conselho de Gestão, líderes talentosos direcionam nossas Soluções para melhor servir nossos clientes e ajudá-los a crescer. É outro motivo para me sentir confiante.

Devemos o lugar que hoje ocupamos aos nossos clientes, e agradecemos a eles por sua confiança. Para que continuemos a ser dignos dessa confiança, precisamos colocar em ação a equipe mais forte para conduzir o futuro. Isso foi concretizado agora. Eles podem contar com esses talentos de primeira classe.

Por fim, sou extremamente grato a Elisabeth Badinter, que depositou sua confiança em mim nos últimos 20 anos. A harmonia que sempre existiu entre os Conselhos de Supervisão e Gestão e a colaboração amistosa, transparente e confiável entre mim e Elisabeth Badinter têm sido, sem dúvida, o segredo do sucesso do Publicis. Elisabeth Badinter depositou uma confiança enorme em mim ao propor que eu assumisse a posição de Presidente do Conselho de Supervisão, ação a qual eu a agradeço profundamente. Nessa posição, se os acionistas assim votarem, lado a lado com os membros do Conselho de Supervisão, farei o meu melhor para acompanhar a nova equipe que, sob a liderança de Arthur, tenho certeza, irá além dos limites para alçar o Publicis Groupe a voos ainda mais altos."

Arthur Sadoun disse: "Primeiro, eu gostaria de agradecer profundamente a Elisabeth Badinter, Maurice Lévy e ao Conselho de Supervisão pela confiança.

Também estou extremamente grato aos clientes e equipes do Publicis Groupe ao redor do mundo, com os quais tive o prazer de trabalhar nos últimos 10 anos.

Liderar a empresa fundada pelo visionário Marcel Bleustein-Blanchet e transformada na líder mundial em comunicações por Maurice Lévy é uma honra imensa e um desafio incrível. Um desafio que receberei de braços abertos, graças à contribuição continuada da sabedoria e experiência de Maurice, e dos apoios de Steve King, do Conselho de Gestão e dos indivíduos talentosos que compõem o Publicis Groupe.

Graças a cada um deles, estou assumindo esse novo cargo com confiança, determinação e um objetivo em mente: acelerar nossa transformação e desenvolvimento através d'O Poder do Um para continuar a fazer o Publicis brilhar, como Marcel e Maurice o fizeram nos últimos 90 anos."

Sobre o Publicis Groupe - O Poder do Um

O Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] é líder mundial em marketing, comunicação e transformação digital, orientado pela alquimia entre criatividade e tecnologia. O Publicis Groupe oferece a seus clientes acesso de primeira classe a suas ferramentas e experiência por meio de oferta modular. O Publicis Groupe é organizado a partir de quatro polos de Soluções: Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Mediavest / Spark, Blue 449, Performics), Publicis.Sapient (SapientNitro, Razorfish, DigitasLBi, Sapient Consulting) e Publicis Health. Esses 4 polos de Solução operam nos principais mercados e estão interligados uns com os outros pelo Publicis One, uma oferta de serviço totalmente integrada que reúne a experiência do Groupe debaixo de um só teto. Presente em mais de 100 países, o Publicis Groupe emprega cerca de 80.000 profissionais.

www.publicisgroupe.com / Twitter:@PublicisGroupe / Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe / LinkedIn : Publicis Groupe / http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe / Viva la Difference!

Contatos

Publicis Groupe Peggy Nahmany Comunicações corporativas + 33 (0)1 44 43 72 83 peggy.nahmany@publicisgroupe.com Jean-Michel Bonamy Relações com investidores + 33 (0)1 44 43 77 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com Chi-Chung Lo Relações com investidores + 33 (0)1 44 43 66 69 chi-chung.lo@publicisgroupe.com

Foto de Arthur Sadoun e Maurice Lévy, por Arthur Delloye

Kit de imprensa