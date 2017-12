Aduelas de concreto garantem maior eficiência a galerias pluviais

As galerias pluviais são pré-fabricadas em concreto e chegam aos canteiros de obras quase prontas, o que garante velocidade, qualidade, durabilidade e economia na implantação de uma rede. Normalmente, essas redes são construídas a partir de aduelas de concreto , peças retangulares ou quadradas, que graças às suas amplas aberturas possibilitam a vazão de grandes volumes de água. Conhecidas ainda como galerias celulares, essas peças de concreto são também utilizadas em vias urbanas, rodovias, aeroportos, canalização de córregos a céu aberto ou fechado, construção de pontes e passagens.

Além da capacidade de passagem da água, a resistência a cargas externas e internas, resistência a abrasão e a capacidade de absorção de água assegura as aduelas de concreto como o melhor tipo de tubulação para as galerias pluviais. Porém mesmo com características atraentes, é importante exigir do fabricante o cumprimento das normas técnicas da ABNT para fabricação deste material. Outro fator importante para a solidez das galerias é a execução da obra, tubos de concreto pré-moldado possuem uma expectativa de vida útil de 100 anos, mas a má instalação da rede pode influenciar em sua resistência.

Para evitar qualquer tipo de problema, é importante que as galerias celulares sejam fabricadas e detalhadas de acordo com as necessidades técnicas do projeto e em conformidade com os requisitos normativos vigentes, garantindo a qualidade e durabilidade das aduelas de concreto.

