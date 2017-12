AGE da MUSA de 11/01/2017

TÓQUIO, 18 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Em 10 de janeiro de 2017, ocorreu Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Minerção Usiminas S.A. (MUSA), que tem Sumitomo Corporation como acionista detentora de 30% das suas ações, para deliberar sobre a redução do capital social da companhia em BRL 1.0 bilhão. Sumitomo Corporation, após a devida análise e consideração da situação atual da MUSA e potenciais novos cenários, concluiu que a redução de capital sugerida não atenderia os interesses da MUSA e assim exerceu o seu direito de Veto. Apesar disso, Usiminas, acionista detentora de 70% das ações de emissão da MUSA, tornou público fato relevante em que alega que o exercício do direito de Veto pela Sumitomo Corporation teria sido abusivo e que buscaria a sua invalidação pelos meios legais. A decisão de Sumitomo Corporation foi tomada exclusivamente considerando os interesses da MUSA e de acordo com o quanto estabelecido no acordo de acionistas da MUSA e na legislação brasileira aplicável. Diante disso, Sumitomo Corporation acredita que o direito de Veto por ela exercido não pode ser considerado como abusivo.

FONTE Sumitomo Corporation