Agência gaúcha RSbloggers entre os destaques de 2016 na área digital

Porto Alegre, RS--(DINO - 04 jan, 2017) - A agência gaúcha RSbloggers, inicia 2017 com novidades em seus serviços digitais e comemorando sua posição entre os projetos e profissionais que mais se destacaram no universo online no país em 2016. O reconhecimento é do YouPIX, que atua desde 2006 como hub de conexões da indústria digital e grande pioneiro na área.

A gestora da network do Rio Grande do Sul, a Jornalista e Empresária Andressa Griffante entrou para a "YouPIX Builders 2016", lista com os 30 nomes "que se destacaram nessa indústria, que estão ajudando a construir esse mercado, a trazer parâmetros, profissionalizá-lo, que estão quebrando paradigmas, tabus, regras, estão ajudando a mover olhares, inspirar, mudar pensamentos, impactando negócios e revolucionando a cara do entretenimento e da comunicação digital."

Segundo a publicação, "2016 foi o ano da diversidade, não só nas questões do gênero, raça e afins, mas também na geografia. O maior youtuber do país é nordestino e creators do país inteiro começam a se juntar pra criar conteúdo e negócios que respeitem seu contexto regional. O Brasil é muito mais do que Rio e São Paulo. Pode ser também, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Andressa, jornalista por formação e criadora do RSBloggers, rede colaborativa de creators do sul, vem pra materializar essa questão. Agencia talentos locais (são mais de 50 canais de 10 cidades gaúchas), promove encontros, discussões, conecta o mercado local com marcas globais e vai, dessa forma, mostrando que conteúdo não tem preferência no mapa."

Para Andressa, "este reconhecimento é combustível para seguirmos fomentando o mercado de influência digital no Rio Grande do Sul, além de grande incentivo para os influenciadores que fazem parte do projeto e possivelmente para aqueles que ainda estão iniciando sua trajetória no empreendedorismo online". A lista mostra que criadores de conteúdo locais não precisam sair do Estado para serem relevantes e ganharem visibilidade nacional e que esta indústria está em plena expansão.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a publicação na íntegra e todos os nomes que estão fazendo acontecer no universo digital: http://bit.ly/youpixbuilders2016

SERVIÇOS PARA MARCAS E INFLUENCIADORES DIGITAIS:

Especializada em divulgação online focada em ações com influenciadores, a RSbloggers ganhou novo layout em seu portal www.rsbloggers.com.br e incluiu novas opções de atividades voltadas para marcas e criadores de conteúdo.

Na promoção de empresas, produtos e serviços, as opções vão desde mapeamento e identificação de influenciadores até branded content, social media, diagnóstico e estratégias digitais e eventos. O grande diferencial destacado pela agência RSbloggers são suas ações com a rede de influenciadores, potencializando a presença digital das marcas. Além da diversidade de blogueiros, atuantes em vários segmentos e cidades diferentes, o que aumenta a abrangência das campanhas. A RSbloggers também se compromete no acompanhamento e otimização destas ações, apresentando através de relatório os resultados do investimento.

Já para quem é influenciador e quer participar da rede, seus benefícios e parceiros, possui agora novas alternativas. Um dos planos é o Agenciamento, em que o blogueiro opta por fazer parte apenas dos serviços ligados às conexões com as marcas, tendo seu perfil no casting do site e acesso a descontos e eventos de marcas parceiras. Outra opção é a Assinatura VIP, praticada deste o início do projeto, em que além das ações de agenciamento e casting, os membros passam a obter convites para os encontros mensais da rede, fazem parte de grupos de discussão exclusivos nas redes sociais, obtém isenção em cursos e oficinas da RSbloggers, tem seus posts e projetos divulgados através dos canais da agência e via assessoria de imprensa.

A opção de Divulgação Nacional é mais uma novidade ? uma parceria com a empresária Thata Saeter, fundadora da Jornalística Media Relations, de São Paulo. O influenciador que contratar este serviço contará com a expertise da RSbloggers e Jornalística em ações como estratégias para posicionamento no mercado nacional, consultoria digital, curadoria de conteúdo, coaching para entrevistas, além de relacionamento com a imprensa do país, negociações comerciais e aquisição de parceiros.

Outra parceria que irá fortalecer a rede e suas atividades no próximo ano está a Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE- POA). Junto da RSbloggers, a instituição planeja uma série de congressos e fóruns voltados ao empreendedorismo digital. E em conjunto com a Metamorfose Cursos, em janeiro duas aulas serão oferecidas pela rede a quem busca aprimoramento na área de criação de conteúdo online: Empreendedorismo Digital (11/01) e Oficina para Bloggers Iniciantes (18/01). As capacitações, ministradas por Andressa Griffante, estão com inscrições abertas no site www.metamorfosecursos.com.br.

Website: http://www.rsbloggers.com.br/