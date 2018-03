Agência oferece workshop gratuito de educação digital para clientes

São Paulo--(DINO - 23 dez, 2016) - Falar sobre tecnologia de forma descomplicada e criativa é o mote da Fullbar Digital, agência paulista que atende o mercado de comunicação. Focada em desenvolvimento de sistemas e apps, foi criada pelo publicitário Gianfranco Zucoloto, e no último ano cresceu exponencialmente. Falar que trabalha a tecnologia de forma descomplicada é fácil, mas a agência foi além criando serviços de educação digital para seus clientes e prospects através de dois projetos: o Full/Talks, bate-papo voltado para equipes de planejamento, produção, atendimento e criação das agências parceiras, e o Papo de Botech, coluna que explica a tecnologia de forma descontraída.

O Full/Talks é um serviço gratuito criado pela Fullbar que vai para dentro de outras agências ou cliente conversar com profissionais envolvidos em um projeto. "Nele abordamos temas técnicos, explicamos como uma agência digital funciona com o objetivo de facilitar o fluxo de trabalho", diz Gianfranco Zucoloto, diretor da Fullbar Digital. "Abordamos uma série de temas e "pegadinhas" do mercado, exemplificando através de casos reais". Etapas do processo, quem são os profissionais envolvidos no projeto, tecnologias (ASP.net, CSS, SQL Server), tecnologia mobile, integração de sistemas e gestão de conteúdo para social media são alguns dos temas do Full/Talks.

Já o Papo de Botech (https://medium.com/@giovanagomes), é uma coluna sobre o bê-a-bá da tecnologia. Termos usados, tecnologia em geral e recursos são alguns dos assuntos abordados pela executiva de Novos Negócios da Fullbar, Giovana Gomes. "A coluna nasceu também do meu aprendizado dentro da Fullbar, uma vez que eu mergulhei no digital para poder vender os projetos. Por isso a abordagem descomplicada e divertida", explica.

Como resultado, a Fullbar percebeu que, através do serviço e do diálogo, o cliente percebe que é possível manter uma relação transparente e próxima, e não se sente inseguro por ser leigo no assunto. "Mostramos a abrangência do digital. De modo geral a ideia que se tem é que digital se resume a redes ou mídias sociais, e as possibilidades vão muito além", diz Zucoloto.

Idealizada em 2010 a partir da dificuldade de encontrar empresas de desenvolvimento de aplicativos e sistemas web que conseguissem captar a essência do trabalho criativo e a agilidade que uma agência demanda em seus projetos, a Fullbar Digital foi criada pelo publicitário Gianfranco Zucoloto no início de 2015. Com apenas 8 funcionários e com o objetivo de desenvolver sistemas e aplicativos, a agência nasceu da união de profissionais dos dois universos e hoje atua como parceira digital de agências e clientes, viabilizando projetos de tecnologia e sistemas web, como campanhas de promoção, sites de incentivo, resgates de prêmios e aplicativos mobile.

Utilizando a tecnologia e a criatividade, com um ano de funcionamento a Fullbar já contava com o triplo de profissionais e mais de 50 cases entregues, entre eles o aplicativo "Caça aos Ovos" da Lacta, "Um ano inenarrável" e "Seu futuro com 1 milhão de pontos" para Multiplus, e a plataforma de incentivo e integração "+ Samsung".

