Agile Alliance anuncia a convocação para inscrições de palestrantes no Agile2017

PORTLAND, Oregon, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Agile Alliance convida líderes no desenvolvimento ágil para responder à convocação para Inscrições para o Agile2017, o congresso global da Agile Alliance que atrai profissionais, acadêmicos, membros da comunidade empresarial e parceiros-fornecedores de todo o mundo. O evento deste ano acontecerá de 7 a 11 de agosto em Orlando, na Flórida.

"Este é o evento mais importante do ano para os profissionais de Agile", disse Tricia Broderick, presidente do congresso AGILE2017. "O congresso oferece a maior oportunidade de compartilhar seus conhecimentos, experiência e especialização com a comunidade ágil internacional ? uma chance sem precedentes para promover o avanço global das práticas ágeis. Mais de 250 sessões serão apresentadas por especialistas e líderes visionários de classe internacional no espaço ágil para executivos, gerentes, pesquisadores e desenvolvedores de software vindos de mais de 40 países."

A concorrência para participar do evento como um palestrante é intensa. Os Agilistas com uma história para contar devem se inscrever o quanto antes. Os palestrantes do congresso são selecionados através de um processo abrangente de revisão por pares.

Incentivamos aos potenciais apresentadores que revisem atentamente as 17 áreas disponíveis que estão aceitando inscrições e submeta propostas da área mais próxima do(s) tópico(s) proposto(s). As áreas cobrem todos os aspectos do desenvolvimento ágil, desde sugestões para começar com pequenas equipes até estratégias de empresas avançadas baseadas em anos de experiência. Na Empresas Ágeis, uma nova área deste ano, os palestrantes vão compartilhar ideias e insights que demonstram a aplicação dos valores, princípios e práticas ágeis em toda a organização visando o apoio desta jornada

Em seu 16º ano, o congresso global da Agile Alliance é o principal congresso internacional não comercial sobre os métodos ágeis no desenvolvimento de software. Conectar e compartilhar constitui a essência de todos os Congressos Agile. Os participantes vêm de todas as partes do mundo, muitos por anos consecutivos, para se reunir com pares e principalmente com líderes do espaço ágil. Os relacionamentos formados, o suporte recebido e os conhecimentos obtidos proporcionam uma experiência enriquecedora e duradoura que promove tanto o sucesso individual como o progresso coletivo do setor. Os congressos são abertos, interessantes e estimulam ideias inovadoras baseadas nas implementações ágeis no mundo real.

Praticamente todos que participam de um congresso da Agile Alliance dizem: "É exatamente assim que um congresso deve ser!"

Para submeter a proposta de uma sessão, clique aqui.

O sistema de apresentação de propostas permanecerá aberto até 6 de fevereiro de 2016. Para mais informações visite o website do congresso.

Sobre a Agile Alliance

A Agile Alliance é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover os conceitos do desenvolvimento de software ágil conforme delineado no Manifesto Ágil. Com mais de 35.000 membros e assinantes ao redor do mundo, a Agile Alliance é movida pelos princípios das metodologias ágeis e pelo valor fornecido aos desenvolvedores, organizações e usuários finais. A Agile Alliance organiza e suporta eventos para unir a comunidade ágil em uma escala global. O Congresso AGILE2017 será realizado de 7 a 11 de agosto de 2017 em Orlando, na Flórida.

