Agis lança campanha para incentivar distribuição digital de software com agilidade na entrega à revenda

(DINO - 20 dez, 2016) - Todos os dias surgem inovações tecnológicas que facilitam nossa vida. A distribuição digital de softwares (ESD, do inglês Electronic Software Distribution) é uma delas. Esse sistema de distribuição funciona via Internet, sem a necessidade de usar uma mídia física extra. Este modelo permite entregar softwares com agilidade para o consumidor, que recebe um e-mail com um link para download do produto e a chave de ativação para instalação.

Para alavancar esta modalidade que foi adotada em julho deste ano e já corresponde a 13% das vendas de softwares, a Agis, uma das principais distribuidoras de TI do país, lança uma campanha que garante o recebimento das licenças dos softwares Microsoft em até três horas após o faturamento da compra. Caso isto não aconteça, a revenda não paga pelo produto. A campanha vale para as chaves de Windows, Pacote Office, Visio e Project, e é por tempo limitado. A expectativa é alcançar uma participação de 50% na receita com softwares.

"Além da economia financeira, já que assim a revenda poupa estoque e frete, a venda digital é muito mais ágil e abre oportunidades para expansão e desenvolvimento de novos modelos de negócios e formas de ofertar. O produto digital gera uma oferta infinita, além de erradicar os problemas de fornecimento", diz Camila Rabelo, diretora Comercial e Marketing da Agis Distribuidora.

Além de ser uma das únicas distribuidoras de licenças de softwares digitais Microsoft, a Agis lançou um recente e-commerce para auxiliar os canais, que podem realizar intermediações e simulações de preços para qualquer região do país e tipo de cliente.