Air China lança serviço "Sem retirada de bagagem -- totalmente confiável" na Europa e Américas

PEQUIM, 30 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A partir de 1o. de janeiro de 2017, os passageiros que pegarem voos da Air China saindo da Europa e das Américas para cidades chinesas com conexão em Pequim podem se beneficiar o serviço recém-lançado "Sem retirada de bagagem ? totalmente confiável" ("Fully Entrusted-No Baggage Claim", na expressão em inglês).

Com o serviço "Sem retirada de bagagem ? totalmente confiável", os passageiros podem, na forma de pré-autorização no aeroporto de origem na Europa e nas Américas, confiar plenamente sua bagagem despachada à Air China, e esta, por sua vez, em nome dos passageiros, pode abrir sua bagagem despachada em conexão via Pequim para inspeção pelas autoridades alfandegárias e de quarentena. Os passageiros que precisem do serviço têm que, durante o check-in no aeroporto de origem, assinar a(s) etiqueta(s) na bagagem para confirmar que concordam em confiar plenamente à Air China o processo de inspeções pelas autoridades alfandegárias e de quarentena. Após chegar no Aeroporto Internacional de Pequim Capital, os passageiros podem passar diretamente pela imigração sem ter que retirar sua bagagem despachada e, em seguida, ir para a área de transferência para seu seguinte voo de conexão. O serviço reduzirá o tempo que os passageiros geralmente gastam em formalidades de conexão, aprimorando as experiências dos passageiros.

(Observação: para qualificar-se ao serviço, os passageiros (1) devem voar em voos operados pela Air China durante toda a jornada, não aplicando voos compartilhados, e (2) NÃO devem colocar itens em sua bagagem despachada que deveria ser declarados em inspeções alfandegárias ou de quarentena.)

