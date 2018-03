Airborne Wireless Network assina MOU com a Electric Lightwave Holdings, Inc., fornecedora de infraestruturas de fibra, cabo e dados

SIMI VALLEY, Califórnia, 27 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) tem o prazer de anunciar que celebrou um contrato com a Electric Lightwave Holdings, Inc. ("Electric Lightwave"). Esse contrato cria uma relação benéfica para ambas as partes; de acordo com ele, a parte terrestre da nossa planejada Infinitus Super Highway? será suportada pelos cabos de fibra óptica de 12.500 milhas e pela rede do centro de dados da Electric Lightwave, localizada em toda a região oeste dos Estados Unidos, inclusive um cabo submarino que vai até as ilhas do Havaí.

Além disso, acreditamos que esse acordo seja significativo, pois com ele temos acesso a propriedades estratégicas onde podemos construir nossas estações terrestres.

Com esse contrato, nos aproximamos ainda mais da criação da Infinitus Super Highway?.

Jason T. de Mos, nosso vice-presidente de desenvolvimento de negócios e conformidade de aviação, afirmou: "Esse contrato permitirá que, após a implementação, nossa Infinitus Super Highway? chegue até os usuários finais. Sem uma conexão terrestre, os usuários não teriam acesso à nossa rede. O acordo com a Electric Lightwave Holdings, Inc. proporciona essa conexão terrestre inicial, abrindo caminho para parcerias no segmento terrestre no resto dos Estados Unidos".

Além disso, nos termos do contrato, a Electric Lightwave concordou em nos ajudar com a introdução e com outros serviços de suporte e orientação durante as fases de teste até a implantação final do sistema.

No dia 30 de novembro de 2016, a Zayo Group Holdings, Inc. anunciou a celebração de um contrato para adquirir a Electric Lightwave, antes conhecida como Integra Telecom, por US$ 1,42 bilhão em dinheiro. Não acreditamos que a aquisição da Electric Lightwave pela Zayo afete nosso acordo com a Electric Lightwave.

Sobre a Airborne Wireless Network

A Airborne Wireless Network pretende criar uma rede sem fio aérea de banda larga de alta velocidade ao interligar aeronaves comerciais em voo. Cada aeronave participante da rede atuará como um repetidor ou roteador aéreo que envia e recebe sinais de banda larga de uma aeronave a outra, criando uma supervia digital no céu. O objetivo da Airborne Wireless Network é oferecer um conjunto de serviços de internet banda larga de alta velocidade para aprimorar a conectividade e a cobertura. A Airborne Wireless Network não pretende fornecer cobertura de clientes de varejo para os usuários finais; em vez disso, ela atuará como uma portadora de atacado com clientes-alvo, como prestadores de serviços de internet e empresas de telefonia.

Atualmente, a conectividade mundial é alcançada pelo uso de cabo submarinos, fibra fixada no solo e satélites. A Airborne Wireless Network acredita que a via aérea digital da empresa é a solução mais lógica para preencher as lacunas de conectividade do mundo. Após o desenvolvimento e a implementação total da rede, seus usos são ilimitados. Depois de desenvolvida, a Airborne Wireless Network deve oferecer conectividade de alta velocidade e baixo custo em áreas rurais, ilhas, navios em alto mar e plataformas de petróleo, além de conectividade para aeronaves comerciais e privadas em voo.

Para obter mais informações, acesse: www.airbornewirelessnetwork.com

Contato:

info@airbornewirelessnetwork.com

805-583-4302

Sobre a Electric Lightwave Holdings, Inc.

A Electric Lightwave é a maior prestadora regional de serviços de rede baseados em fibra no oeste dos Estados Unidos. A Electric Lightwave oferece importantes soluções de rede de dados, plataformas de comunicação unificadas e serviços em nuvem e de segurança para empresas, governos e portadoras de atacado. Com sede em Vancouver, Washington, a Electric Lightwave oferece uma rede de fibra óptica que inclui mais de 8.000 milhas de fibra de longa distância, 4.000 milhas de fibra metropolitana e acesso à banda larga com conexões de até 200 Gbps. Para obter mais informações, acesse www.electriclightwave.com.

Aviso sobre declarações prospectivas:

Este comunicado de imprensa inclui "declarações prospectivas", conforme descritas nos princípios de "safe harbor" do Private Securities Litigation Reform Act de 1995 dos Estados Unidos. Essas declarações baseiam-se nas crenças e expectativas atuais da administração da empresa e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Caso as suposições subjacentes sejam imprecisas ou os riscos e incertezas se materializem, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados previstos nas declarações prospectivas.

Os riscos e incertezas incluem, entre outros, a disponibilidade de capital, as incertezas inerentes associadas com o desenvolvimento de novos produtos ou tecnologias e a operação como uma empresa em estágio de desenvolvimento; nossa capacidade de arrecadar os fundos adicionais necessários para continuar a perseguir nossos planos de desenvolvimento de negócios e produtos; nossa capacidade de desenvolver e comercializar produtos com base em nossa plataforma de tecnologia; concorrência no setor e no mercado em que operamos; condições gerais do setor; fatores econômicos em geral; o impacto da regulamentação do setor; avanços tecnológicos; novos produtos e patentes obtidas pela concorrência; dificuldades ou atrasos na fabricação; dependência da eficácia das patentes da empresa; e a exposição ao litígio, inclusive litígio de patentes e/ou ações regulamentares.

FONTE Airborne Wireless Network