Al Rajhi Bank implementa solução de emissão instantânea de cartões EMV da Gemalto em novos quio

Os novos quiosques representam o último estágio da ambiciosa estratégia do Al Rajhi em serviços bancários na era digital e se baseiam em sua utilização de longa data da solução de emissão instantânea de cartões da Gemalto. Os clientes simplesmente inserem o cartão que já possuem em uma leitora dentro do quiosque e digitam as próprias senhas para se autenticarem. Uma Senha de uso único (OTP na sigla em inglês) é enviada automaticamente por SMS para facilitar a dupla autenticação e garantir que todos os padrões de segurança sejam cumpridos. O cartão pronto para usar é emitido imediatamente. Os quiosques estão sendo implementados do lado de fora das agências existentes para proporcionarem disponibilidade dia e noite, com o potencial de expansão para outros lugares, como shoppings, em estágios posteriores.

A Gemalto lançou a emissão instantânea de cartão EMV há dez anos e ela foi adotada pelo Al Rajhi em 2009. O sistema de Emissão instantânea já está presente em 1.200 pontos de emissão nas agências bancárias e é responsável por emitir até 20.000 cartões diariamente. A solução da Gemalto pode ser utilizada em conjunto com qualquer tipo de hardware, otimizando a flexibilidade da estratégia de abastecimento do Al Rahji.

A extensão da solução a quiosques é parte de nosso plano em curso para preparar as agências para a era digital dos serviços bancários e oferecer aos clientes serviços avançados e uma experiência de primeira classe, disse Saleh Alzumaie, Gerente Geral do Grupo Bancário de Varejo do Al Rajhi Bank. A renovação instantânea de cartões já é acessível 24 horas por dia nos quiosques de autosserviço e nossa equipe está sendo liberada de tarefas repetitivas para se dedicar e dar melhor suporte aos clientes. Vimos um aumento de 30% na emissão de cartões desde que os quiosques foram implantados.

Nossa parceria com o Al Rajhi Bank já é antiga, e essa nova iniciativa fortalece ainda mais sua posição como pioneiro nas formas de pagamento e automação, disse Eric Claudel, Presidente para Oriente Médio e África na Gemalto. Essa é a primeira implementação de nossa tecnologia de emissão instantânea em quiosques de autosserviço na Arábia Saudita e, desde sua introdução em janeiro, o número de cartões produzidos desse modo triplicou.

O conteúdo deste comunicado de imprensa é uma tradução e não deverá, em qualquer circunstância, ser considerado oficial. A versão original do comunicado de imprensa em inglês é a única versão confiável e deverá prevalecer no caso de haver discrepâncias com a tradução.