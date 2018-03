Alguns cuidados na hora da manutenção de empilhadeira

São Paulo - SP--(DINO - 27 dez, 2016) - Uma aliada da área de logística, a empilhadeira facilita a movimentação e organização de grandes volumes de cargas e leva também agilidade às operações em diversos setores, como aéreo, terrestre, ferroviário e marítimo. Mas, é preciso ficar atento à manutenção da empilhadeira para evitar paradas inesperadas. "A manutenção da empilhadeira e a reposição de peças devem ser realizadas seguindo os intervalos recomendados pelo fabricante", comenta Claudio Henrique Martins, supervisor da linha industrial da TVH-Dinamica, ressaltando que, caso a empilhadeira seja utilizada mais de 8 horas por dia ou usada em locais muito sujo deve-se antecipar a manutenção.

Martins explica que o operador deve fazer apenas algumas verificações na empilhadeira, como se há vazamentos, analisar as condições dos pneus, garfos, protetores, estado das mangueiras, correntes e ancoragem, nível do óleo, filtro de ar, líquido do radiador, entre outras inspeções básicas. No entanto, a reparação da empilhadeira deve ser realizada sempre por uma equipe capacitada, pois serviços mal feitos podem ocasionar graves acidentes.

Durante a manutenção, também é preciso cuidado para que não ocorram incidentes. "Em hipótese alguma o reparo deve ser feito com o porta garfos levantado, bem como as partes móveis precisam estar presas às partes não móveis", recomendou o supervisor. É aconselhável que as rodas das empilhadeiras estejam calçadas para que não ocorra a movimentação da empilhadeira.

"Seguir as recomendações do fabricante é muito importante para garantir a vida útil das empilhadeiras", conclui.

TVH-Dinamica - Empresa especializada em distribuição de peças, acessórios e inovações para as linhas de movimentação, industrial e agrícola, com mais de 25 mil itens a pronta-entrega e 100 mil itens cadastrados no Brasil.

Pertencente ao Grupo TVH - Thermote & Vanhalst, de origem belga, com mais de 44 anos de experiência no mercado de reposição de peças e acessórios para empilhadeiras, plataformas aéreas, manipuladores telescópios, tratores e máquinas agrícolas, a TVH- Dinamica está no Brasil desde 2000. Inicialmente, atuava nos segmentos de movimentação e industrial. Em 2012, com a aquisição da Dinamica, empresa com mais de 57 anos de experiência na área de distribuição de componentes para tratores e máquinas agrícolas, ampliou sua atuação.

Com sede própria no Distrito Industrial de Vinhedo-SP, a empresa oferece amplo portfólio de produtos e possui marcas próprias consolidadas no mercado: Bepco e Tractorcraft para a linha agrícola, e TotalSource e TotalLifter para equipamentos de movimentação e industrial.

O Grupo TVH está presente em 5 continentes, possui 33 filiais e clientes em mais de 170 países, atendendo os principais equipamentos do mercado. Possui estoque mundial com mais de 600 mil itens, o que garante cobertura de mais de 21 milhões de referências.

