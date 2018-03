Alimentos baratos e que ajudam a emagrecer

(DINO - 26 dez, 2016) - Engana-se quem pensa que emagrecer é um processo caro. Existe uma grande variedade de alimentos baratos, que podem ser comprados em qualquer supermercado ou feira, que são excelentes para auxiliar na perda de peso e que podem ser incorporados à dieta facilmente. Confira quais são eles.

Batata doce

Queridinha dos aficionados pelo mundo fitness, a batata doce é uma fonte de carboidrato muito saudável e também é rica em ferro e cálcio. É considerada um alimento com médio índice glicêmico, ou seja, aumenta gradualmente a glicemia por ser rica em fibras. Dessa forma, os carboidratos são digeridos mais lentamente, fornecendo energia ao organismo de forma gradual e não elevando os níveis de insulina, auxiliando na perda de peso.

Tapioca

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tapioca é um alimento tipicamente brasileiro que passou a ter destaque nos últimos anos por não conter glúten, sendo uma ótima substituta do clássico pãozinho. A tapioca é rica em amido, uma ótima fonte de carboidratos essenciais para o funcionamento do cérebro e ligados ao bom humor. Além disso, também contém um pouco de zinco e potássio.

Ovos

O ovo é uma proteína completa e que possui a quantidade de aminoácidos essenciais que o organismo não consegue fabricar. Ele tem apenas 5 gramas de gorduras, sendo que somente 1 grama é de gordura saturada. O ovo também possui nutrientes como os carotenoides, a vitamina A e E, o ácido fólico, o zinco, o magnésio e selênio, os quais têm ação antioxidante.

Banana

A banana é fruta que pode ser consumida diariamente, já que é rica em carboidrato, macronutriente responsável pela função energética, fornecendo glicose às células, e em fibras e minerais, importantes para saúde intestinal e metabólica. A fruta ainda possui a vantagem de ser prática e conveniente para o consumo, podendo ser levada para o trabalho ou para a faculdade. Comer banana picada com aveia é uma ótima fonte de fibras e ajuda a diminuir a fome ao longo do dia.

Iogurte natural

O iogurte melhora a prisão de ventre, aumenta a imunidade e até mesmo ajuda a emagrecer. Consumir iogurte regularmente ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal. Esses micro-organismos contribuem para aumentar a imunidade. Por ser um laticínio, o iogurte é excelente fonte de cálcio. Evite as versões com calda de frutas ou iogurte grego. Caso queira adoçá-lo, pique frutas e adicione.

Aveia

Os cereais são ricos em vitaminas do complexo B, fundamentais para o metabolismo de lipídeos, proteínas e carboidratos, e vitamina E, que tem ação antioxidante e combate os radicais livres. Além disso, os cereais também contêm ferro, que atua na síntese das células vermelhas do sangue, fósforo, que age no metabolismo auxiliando na ativação das vitaminas do complexo B, zinco, importante para a ação de diversas enzimas, magnésio, que contribui para a saúde dos ossos, e selênio, nutriente bom para a memória. Além de todos esses nutrientes, os cereais integrais se destacam pelas boas quantidades de fibras alimentares.

Além do consumo de todos estes alimentos, para emagrecer, é importante que se pratique atividades físicas e se faça uso de medicamentos naturais, como SlimCaps, que atua diretamente na queima da gordura localizada, acelera o metabolismo e melhora o funcionamento intestinal.