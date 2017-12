Altitude nomeia Jesus Cuadrado como Chief Marketing Officer

A missão de Jesus Cuadrado será a de impulsionar e executar a estratégia go to market da empresa, mais fortemente alinhada com a inovação em produtos e modelos de negócios, tanto tradicionais como na nuvem. Este responsável irá liderar uma equipe global de marketing integrado mais forte, com um foco especial em vendas e na geração de "leads", apoiada pela inovação em produtos.

"Jesus traz para a equipe de marketing da Altitude uma experiência extraordinária em termos de inovação de negócio e liderança", refere Alfredo Redondo, CEO da Altitude Software. "O seu conhecimento sobre o negócio e as soluções irá seguramente nos ajudar a elevar a marca Altitude, a estimular a procura pelas nossas soluções e a impulsionar o crescimento das receitas em todo o nosso portfólio de produtos".

Jesus Cuadrado conta com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de soluções globais de negócio, tendo antes desta nomeação desempenhado o cargo de Solution Manager na Altitude. Antes de se juntar à Altitude para liderar a estratégia go-to-product e desenvolver a inovação go-to-market, Jesus teve a seu cargo o desenvolvimento e gestão de produtos e soluções globais na multinacional Telefônica. Conta com um Mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de Valladolid e um MBA Executivo pela European Business School.

"Estou muito entusiasmado por ter a oportunidade de liderar a estratégia go-to-market da Altitude, fortemente alinhada com a inovação dos nossos produtos e do modelo de negócio. É um desafio extraordinário ajudar as organizações a proporcionar uma melhor experiência de cliente, tirando partido da transformação digital contínua das empresas", declarou Jesus Cuadrado. "Estamos oferecendo ao mercado e potencializando soluções que proporcionam funcionalidades avançadas, elevada escalabilidade, facilidade de implementação e planos de utilização flexíveis, para criar diferenciação e permitir um impacto acelerado nos negócios".

Com 12 escritórios em quatro continentes e uma potente rede de parceiros, a Altitude Software tira o máximo partido dos investimentos existentes em tecnologia nas empresas, adicionando valor sem perturbação do serviço na maioria das situações e com um reduzido custo total de propriedade. Mais de 1100 empresas em 80 países de todo o mundo utilizam 300.000 licenças da solução Altitude uCI, uma suíte de software robusta e modular que agrupa todas as interações com o consumidor e unifica os pontos de contato numa solução aberta, baseada em standards.