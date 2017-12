A.M. Best Atribui Ratings à Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A.

OLDWICK, Nova Jersey--(BUSINESS WIRE-DINO - 11 jan, 2017) -

A A.M. Best atribuiu o Rating de Força Financeira (FSR) A (Excelente) e a Classificação (Rating) de Crédito de Longo-Prazo do Emissor "a" à Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A. (AGCS Re Brasil). A perspectiva dos Ratings de Crédito (Ratings) é estável.

As afirmações de rating refletem os benefícios que a AGCS Re Brasil deriva de sua integração na Allianz Global Corporate & Specialty Group (Grupo AGCS), uma robusta organização global com uma rede matricial internacional, com experiência global incluindo ampla oferta de produtos, sistemas globais e melhores práticas e a afiliação do Grupo AGCS à Allianz SE. Os ratings também refletem a adequada capitalização ajustada ao risco da AGCS Re Brazil, a carteira de negócios diversificada e um sólido plano de negócios. Além disso, os ratings também consideram o amplo capital financeiro e recursos operacionais - incluindo capital intelectual - que são fornecidos através desta afiliação. Esses atributos positivos são parcialmente compensados por um mercado de (re) seguros altamente competitivo no Brasil, juntamente com condições macroeconômicas e políticas desafiadoras.

Fatores que podem ter impacto positivo sobre os ratings são rentabilidade estável e sustentada, fortalecimento da capitalização ajustada ao risco ou suporte adicional pela controladora da AGCS Re Brasil. Fatores que podem ter impacto negativo sobre os ratings incluem falta de suporte pela controladora, volatilidade material sustentada no desempenho operacional ou deterioração da capitalização ajustada ao risco. Outros fatores que podem potencialmente ter impacto negativo sobre os ratings são incapacidade da empresa para atingir seus objetivos de lucratividade ou um rebaixamento da classificação de risco país do Brasil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito publicadas no website da A.M. Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor, visitea página de atividade recente de Rating da A.M. Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visite Como Entender as Classificações de Crédito da Best.

A A.M. Best é a empresa de classificação de seguros e fonte de informação mais antiga e mais respeitada no mundo. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2017 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou as suas subsidiárias.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170111006089/pt/ Contato: A.M. Best Guilherme Monteiro Simões, +1-908-439-2200, ramal 5301 Analista Financeiro Sênior guy.simoes@ambest.com or Scott Mangan, +1-908-439-2200, ramal 5593 Analista Financeiro Sênior scott.mangan@ambest.com or Christopher Sharkey, +1-908-439-2200, ramal 5159 Gerente de Relações Públicas christopher.sharkey@ambest.com or Jim Peavy, +1-908-439-2200, ramal 5644 Diretor de Relações Públicas james.peavy@ambest.com

Fonte: BUSINESS WIRE