A.M. Best Atribui Ratings a Austral Resseguradora S.A. e Austral Seguradora S.A.

A A.M. Best atribuiu o Rating de Força Financeira (FSR) B++ (Bom) e a Classificação (Rating) de Crédito de Longo-Prazo do Emissor "bbb+" a Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e Austral Seguradora S.A. (Austral Seg). A perspectiva é estável para ambos Ratings de Crédito (Ratings). Ambas as companhias são domiciliadas no Brasil.

Os ratings refletem a sólida capitalização ajustada ao risco da Austral Re e Austral Seg (Em conjunto, Austral) e o sólido histórico operacional de resultados positivos. A Austral Re é registrada como resseguradora "local" no Brasil, o que a posiciona para melhor acesso a negócios quando comparada com resseguradoras licenciadas no país como "admitidas" ou "eventuais". As operações da Austral Re têm foco em áreas de alto crescimento, tais como vida, saúde, garantias, engenharia e agrícola, enquanto a Austral Seg emite, principalmente, garantias, óleo e gás e riscos automotivos. Adicionalmente, a Austral adota um amplo programa de gerenciamento de riscos e mantem uma sólida estratégia de retrocessão para proteção de capital e mitigar riscos de queda do mesmo. Até o presente, o grupo tem construído um perfil de negócios favorável como um player ágil e capaz de oferecer uma variedade de soluções em (re)seguros.

Parcialmente compensando estes fatores positivos de rating, temos um mercado de (re)seguros altamente competitivo no Brasil, pois tanto (re)seguradoras domésticas quanto globais continuam a entrar no mercado. Além das condições de mercado difíceis, a Austral também luta contra desafios econômicos e políticos significativos no Brasil, a médio e longo prazo. O programa de resseguros do grupo é geralmente colocado junto a contrapartes com ratings elevados, pois a companhia é dependente de resseguro para prover capacidade adicional no mercado.

A A.M. Best continuará a seguir de perto o desempenho operacional da Austral, sua capitalização ajustada ao risco, a execução do seu plano de negócios e seu programa de gerenciamento de riscos. Fatores positivos que podem impactar futuras ações de rating incluem capital ajustado ao risco robusto, resultados superiores em relação aos seus pares no médio prazo e um forte reconhecimento da marca no Brasil e no exterior. Fatores negativos que podem impactar futuras ações da rating incluem um declínio material do capital ajustado ao risco, resultados operacionais fracos em relação aos seus pares, perdas elevadas e uma significativa piora da economia brasileira ou um rebaixamento do rating soberano que impacte negativamente a companhia.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da A.M. Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor, visite a página de atividade recente de Rating da A.M. Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visite Como Entender as Classificações de Crédito da Best

