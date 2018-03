Amdocs lança sistema de gerenciamento de MFS para apoiar a oferta de cartões de pagamento pelos prestadores de serviço

(DINO - 16 dez, 2016) - A Amdocs (NASDAQ: DOX), fornecedora líder de soluções de experiência do cliente, anunciou hoje o lançamento de um sistema de gestão de cartões para serviços financeiros móveis que oferece suporte a operadoras e empresas em todos os setores, incluindo comunicações, varejo e de serviços financeiros, para que lancem seus próprios cartões de débito ou pré-pagos. Os cartões podem ser vinculados a uma carteira móvel com valor monetário, pontos de fidelidade ou tempo de transmissão armazenados como a origem dos fundos para pagamento. Mesmo os clientes que não têm uma conta bancária poderão usá-los para pagar suas compras no varejo, retirar dinheiro em caixas eletrônicos ou fazer compras online.

O sistema de gestão de cartões da Amdocs pode ser implantado rapidamente na nuvem como SaaS (Software Como Serviço), integrando-se com segurança às empresas locais de fabricação de cartão, para a impressão e distribuição. O sistema incorpora uma interface de usuário de administração de back-office que gerencia especificações e definições de produto do cartão, além de intervalos de números de identificação do emitente (IIN). A interface do usuário também mostra o fluxo de trabalho de pedidos dos itens às empresas impressoras, incluindo a gravação dos resultados dos testes do cartão. As APIs (Aplicações de Interfaces Programadoras) habilitam a ativação de cartões físicos e virtuais e sua associação com contas de valor armazenado, como carteiras móveis ou programas de fidelidade. Os números de cartões emitidos pelo sistema são validados cada vez que uma solicitação de pagamento é processada.

"Permitir que consumidores sem banco ou com a situação bancária limitada tenham seus próprios cartões de débito ou pré-pagos irá capacitá-los a se juntar à economia digital moderna e ainda incentivá-los a adotar mais serviços financeiros móveis", disse Patrick McGrory, Presidente da Divisão de Ofertas Emergentes dos Amdocs. "O sistema de gestão de cartão de serviços financeiros móveis da Amdocs suporta nossas ofertas de soluções financeiras móveis em aplicações bancárias digitais, remessas e em comércio digital, além de pagamentos digitais. A capacidade de emissão de cartões de débito ou pré-pagos, sem investir em infraestrutura de tecnologia ou sistemas de terceiros, permite que os prestadores de serviços financeiros móveis de todos os setores ofereçam uma verdadeira experiência de consumidor multicanal, guiando-os ao crescimento da adoção e uso de aplicações financeiras móveis."

A Amdocs também anunciou separadamente que a Mynt, fintech subsidiária da Globe Telecom, escolheu a solução de serviços financeiros móveis da Amdocs para alimentar o seu novo serviço, chamado "Casa". O Casa permitirá que a Mynt ofereça aos varejistas uma plataforma de dinheiro digital white-label, baseada em nuvem e com grau-financeiro, garantindo a eles os meios necessários para oferecer uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo cartões pré-pagos de circuito fechado, gerando assim um novo fluxo de receita.