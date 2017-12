Analitica Latin America abrirá suas portas em Setembro de 2017 de cara nova

Desta forma, Picolo busca unir passado, presente e futuro trazendo ao evento tudo que é necessário para transformá-lo na principal ferramenta de marketing e comunicação do mercado. Ciente da instabilidade econômica do país e da importância de retorno financeiro sobre os investimentos, Picolo trouxe dois novos projetos para empresa, onde serviço e atendimento ao cliente são o foco principal. Começando pelo Clube de Compradores, programa que visa estreitar o relacionamento dos expositores com os decisores da indústria. Outro produto é o NMB Service by Gate 7, inédito no mercado eventos, que funcionará como uma ferramenta de contratação de serviços para expositores, que inclui: montagem, catering, recepção, áudio e vídeo, comunicação visual, brindes, logística entre outros. Uma gama de serviços personalizados para atender ao cliente em todas as suas necessidades.

O reconhecido Congresso da Analitica Latin America também virá repaginado e com a área de atuação ampliada. No período da manhã, durante os três dias, acontecerão plenárias, onde temas de importância geral serão apresentados; em seguida, palestras técnico-científicas; à tarde, o espaço fica reservado para as demonstrações, ou seja, o conceito torna-se palpável; e, por fim, os Simpósios das Associações com áreas independentes e enfoque em: ciência da vida, ciência do solo, ciência forense, tecnologia de alimentos, metrologia, biocombustíveis, genética, geoquímica, entre outros. Ainda está confirmada na edição de 2017 a exposição dos trabalhos científicos, que levará o ganhador à feira PITTCON Conference & Expo 2018, principal conferência e exposição anual sobre ciência do laboratório, que atrai participantes da indústria, academia e governo de mais de 90 países.

Projetos consolidados têm seu espaço garantido na feira como: o Live Lab, laboratórios totalmente equipados com demonstração ao vivo que vão desde a preparação da amostra até a medição e avaliação dos resultados; e a Arena do Conhecimento, espaço de palestras dentro da feira para apresentações científicas de temas inovadores e atuais.

Picolo destaca importância do evento para o Brasil e ressalta que "o país possui 52 setores e 131 subsetores na economia, sendo que o mercado analítico está presente em 11 deles, o que representa 21% total".

Serviço:

14ª Edição da Analitica Latin America

Data: 26 a 28 de setembro de 2017

Local: São Paulo Expo

Rodovia Dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo - SP