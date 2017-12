Andersen Global anuncia colaboração com a Moodys Gartner Tax Law, LLP, escritório canadense especializado em legislação tributária

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE-DINO - 09 jan, 2017) -

A Andersen Global tem o orgulho de anunciar a ampliação de sua presença no Canadá por meio de um acordo de colaboração com a Moodys Gartner Tax Law, LLP. Colaborar com a Moodys Gartner aumenta ainda mais a presença da Andersen Global na América do Norte ao incluir locais nas cidades de Calgary, Edmonton, Toronto e Vancouver.

"Nossa expansão no Canadá é essencial para atender aos clientes de forma homogênea no mundo todo", afirmou Mark Vorsatz, diretor executivo da Andersen Tax. "A Moodys Gartner representa os valores de qualidade e atendimento ao cliente, fundamentais para a nossa empresa."

"A independência e um serviço de primeira qualidade são igualmente importantes para nós e a Andersen", declarou Kim Moody, diretor administrativo de consultoria tributária canadense da Moodys Gartner. "Nossa colaboração representa a etapa seguinte de um promissor relacionamento que tem como foco prestar o melhor atendimento e soluções possíveis aos clientes, e assegurar que nossa clientela global tenha acesso contínuo e homogêneo aos serviços profissionais que esperam e exigem."

A Moodys Gartner oferece serviços de consultoria tributária, planejamento, resolução de disputas e conformidade a indivíduos, corporações ou empresas com interesses no Canadá, nos Estados Unidos ou em ambos os países. O escritório supera o desafio de encontrar soluções estratégicas em matéria tributária para problemas de cada cliente. Com a inclusão da Moodys Gartner, a Andersen Global passa a ter presença em 55 locais em todo o mundo.

