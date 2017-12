Aniversário de São Paulo agrega valores motivacionais, sociais e culturais para o Estado em 2017

Um dos destaques foi a nova edição do Conexão Cultural São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. Foi um evento que cobriu o museu todo praticamente, com exposições, arte urbana, apresentações musicais, gastronomia e food truck na área externa do museu. "É um grande momento, é uma feira cultural para comemorarmos o aniversário da cidade" disse a diretora de Museus da secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Cristiane Santana.

Em diversos pontos da Capital, houveram pessoas apaixonadas por São Paulo que não ficaram de fora desta data tão importante para fazer o bem para essa cidade tão linda.

O Prefeito de São Paulo João Dória, apresentou no aniversário de São Paulo um projeto modelo de banca de flores que promete deixar a "Terra da Garoa" embelezada e cada vez mais linda com essa inovação limpa e funcional. "Quem não gosta de receber flores!? Não gosta de dar flores!?" disse o Prefeito João Dória no lançamento do primeiro modelo de banca de flores na Capital Paulistana em publicação em sua rede social nesta última quarta-feira (25).

O que mais chamou atenção da capital nesta data comemorativa, foi um grupo de pessoas de um projeto social chamado Tesourinha, que com uma ética admirável pela cidade de São Paulo, acreditam em seus ideais para uma cidade cada vez mais linda. Reuniram-se para fazer um mutirão de limpeza na zona leste de São Paulo embaixo do Viaduto da China.

"Acreditamos na Cidade de São Paulo e queremos ver os viadutos de São Paulo lindos por dentro e por fora, nosso projeto social que forma e capacita profissionais na área da beleza, tem como exemplo o viaduto da Av. Ibirapuera, que está presente na vida de 50 mil alunos formados, e foi com esse amor a São Paulo e pelas pessoas que aqui habitam que conseguimos chegar onde chegamos. Lutamos para que as áreas que se comprometem como abrigo a desabrigados em baixo de viadutos, possa ser aproveitada, mostrando a nossa sociedade, moradores de ruas e pessoas com incapacidades financeiras, uma nova chance de viver uma vida digna, formando novos profissionais na área da beleza em mais uma região de São Paulo, afinal é a hora de vestir a camisa de nossa cidade e juntos iremos construir uma cidade cada vez mais linda reverenciando a ação de nosso Prefeito de São Paulo, João Dória, "Projeto Cidade Linda", nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos." disse CEO do projeto Social Tesourinha, Ivan Stringhi.