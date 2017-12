Ano Novo, Vida Nova: 3 Cursos para ajudar a construir a vida dos seus sonhos ( DINO - 27 jan, 2017) - O começo de um novo ano marca o momento no qual as pessoas criam listas de resoluções e mudanças que pretendem cumprir nos próximos 365 dias. Entre as expectativas, entrar para uma academia, ter hábitos de vida mais saudáveis, passar mais tempo com a família e aprender coisas novas sempre aparecem na lista das 10 maiores resoluções de ano novo de quase toda a população do mundo.