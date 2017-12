APEX Summit 2017 se reúne no Panamá

CIDADE DO PANAMÁ, 11 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A AES Corporation (AES), uma das maiores produtoras independentes de energia do mundo, com operações em 17 países e 36 GW de capacidade instalada de geração de energia, reunirá no Panamá, de 10 a 12 de janeiro, líderes e colaboradores de seus distintos negócios e especialistas do setor, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, melhores práticas e soluções para dificuldades operacionais que a empresa tem em todo o mundo.

Em 2006, a AES estabeleceu uma forma comum de enfocar o aperfeiçoamento contínuo, da identificação de problemas até encontrar soluções e entrar em ação para implementá-las, através do Programa de Excelência no Desempenho da AES, conhecido como APEX.

"Um foco consistente e disciplinado no aperfeiçoamento contínuo de nossas operações nos permite abrir espaço para a inovação e gerir com maior eficiência nossos negócios, para nos adaptar às constantes mudanças do setor energético. Ao mesmo tempo, possibilita o desenvolvimento de nosso pessoal, por compartilhar melhores práticas e agregar mais valor ao desenvolver soluções que aumentam a satisfação de nossos clientes e o nosso desempenho", declarou o presidente da AES para o México, América Central e Caribe, Manuel Pérez Dubuc.

Há uma década, a AES vem reunindo, através da cúpula da APEX, grandes mentes da empresa que têm ajudado a conseguir melhoras operacionais através dos projetos que desenvolvem e que são apresentados durante esse encontro, no qual, além disso, se discutem fórmulas de inovação que foram desenvolvidas no setor nos últimos anos. Os projetos apresentados são reconhecidos pelos benefícios financeiros que geram em um período de cinco anos e também se leva em conta suas possibilidades de reprodução nas operações da AES em diversas partes do mundo.

O objetivo da APEX não é apenas desenvolver grandes projetos, mas também ter a capacidade de reproduzi-los. E é por isso que, como parte do encontro, será realizada uma mesa redonda com os executivos da empresa e especialistas do setor, com o propósito de discutir como os projetos podem ser reproduzidos nas diferentes operações da AES em nível mundial. Também serão discutidos temas de interesse do setor, como sistemas especializados e a utilização de drones para inspeções. Os projetos que serão avaliados este ano tratam de temas como:

O uso de tecnologias não tripuladas para inspeções, para se ter um lugar de trabalho mais seguro e inteligente; A otimização dos processos das usinas para oferecer soluções de energia confiável aos clientes; A criação de novos processos de segurança para se ter um lugar de trabalho mais seguro e inteligente.

As ferramentas e metodologias da APEX tornaram a AES uma empresa mais flexível e sustentável, otimizando seu rendimento operacional ao máximo e, por outro lado, minimizando seu impacto no meio ambiente e fortalecendo o foco da empresa em seus clientes e em outros grupos de interesse.

Sobre a AES no Panamá

A AES no Panamá vem investindo no país de maneira sustentável desde 1999, através de suas filiais AES Panamá e AES Changuinola, que representam $ 1,4 bilhão, e agora com seu projeto AES Colón, com um investimento de $ 1,15 bilhão, cumprindo seu compromisso de desenvolver soluções de infraestrutura e projetos energéticos mais amigáveis ao meio ambiente, com os quais conseguiu uma redução de emissões de cerca de 16 milhões de toneladas de CO2. Mais informações: www.aespanama.com, Twitter: @aespanama, Facebook: @AES.PTY.

Sobre a AES

A AES Corporation (NYSE: AES) é uma empresa de energia incluída na Fortune 200. A empresa fornece energia acessível e sustentável em 17 países, através de seu portfólio diversificado de negócios de distribuição, assim como instalações e geração térmica e renovável. Sua força de trabalho conta com 21.000 empregados comprometidos com a excelência operacional e com as necessidades em constantes mudanças do mundo. As receitas totais da AES em 2015 foram de $ 15 bilhões e a empresa possui e gere $ 37 bilhões em ativos totais. Para mais informações, visite www.aes.com. Siga a AES no Twitter: @TheAESCorp.

Foto - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2017-01-11/original/3417.jpg

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/apex-summit-2017-se-reune-no-panama-300389479.html

FONTE AES en Panamá