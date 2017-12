Aplicativo para simulados de redação promete aprendizagem eficiente para Enem e vestibulares

No entanto, até muito recentemente, ainda não se havia estruturado um sistema capaz de lidar com um campo do conhecimento tão mais subjetivo, complexo e dependente da linguagem escrita, como a redação.

É justamente essa a novidade trazida pela Redigir A+. Também acessível via aplicativo para Android e IOS, a start-up mineira desenvolveu uma plataforma que permite consulta a um vasto catálogo de propostas de redação , que versam sobre temas da atualidade, os quais o estudante pode utilizar para treinar tanto para a redação do Enem quanto para quaisquer outros processos seletivos do país, como a Fuvest e a UERJ. Além disso, ainda é possível a apropriação do sistema para o trabalho nos segmentos do Ensino Fundamental 2 e primeiras séries do Ensino Médio.

As redações são corrigidas em até cinco dias, e o resultado desses simulados oferece comentários personalizados. Em adição, o algoritmo criado permite a geração de relatórios diagnósticos de desempenho e dificuldades, além do direcionamento a materiais de estudo indicados ao aluno a partir de suas reais limitações.

Aos gestores e professores, a grande vantagem são os relatórios gerenciais, criados com base em instituição, unidade escolar, séries, turmas ou mesmo por estudante, o que orienta as escolas em tomadas de decisão mais seguras, pelo fato de serem baseadas em informações objetivas acerca do processo de ensino-aprendizagem. Em síntese, a Plataforma Redigir transforma em data aquilo que o gestor/professor tem apenas no feeling.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao terceirizar a correção das redações produzidas, a instituição conveniada também evita a geração de um passivo trabalhista referente à equipe de corretores, algo bastante comum no mercado docente.

Por tudo isso, para alunos e instituições de ensino que queiram investir na constante melhoria do ensino de redação, em especial na redação para o Enem, vale a pena conhecer e utilizar os serviços da Redigir A+.

Website: http://www.plataformaredigir.com.br