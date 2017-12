Aplicativo promove colaboração como uma solução para a segurança

O Nearbee permite que o usuário crie um chamado emergencial e receba ajuda de pessoas próximas, conectadas a partir da rede geolocalizada, que também integra amigos e familiares. Os socorristas recebem a localização exata e um áudio de 15 segundos que é gravado automaticamente durante a criação da emergência.

Entre as vantagens, a aplicação disponibiliza o segurômetro, um medidor do nível de segurança de uma comunidade, que faz o apontamento de acordo com o número de usuários dentro do raio de 1km. De acordo com uma pesquisa divulgada no ano passado pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas, ABEP, brasileiros são os mais preocupados com segurança pessoal. Os resultados estão associados ao alto nível de criminalidade e violência. Segundo os dados, 64% dos brasileiros têm essa preocupação.

Ao mesmo tempo que é possível pedir ajuda em situações suspeitas, também é possível diminuir a sensação de insegurança da comunidade local. Em diversas regiões do país, já é possível verificar no segurômetro uma boa densidade de usuários. A rede também permite que vizinhos se ajudem cotidianamente, desde pedir itens emprestados, como escadas, até a informar que o cachorro fugiu. Por essas funcionalidades, foi selecionado como melhor aplicativo para cidades inteligentes no prêmio Connected Smart Cities.

Website: http://nearbee.com.br/