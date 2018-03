Após participar do The Voice Brasil, cantora Lilian lança clipe de "Égide"

Rio de Janeiro--(DINO - 27 dez, 2016) - Lilian divulgou na tarde de domingo (25) o clipe de "Égide". O vídeo dirigido por Giuliane Gava é protagonizado por sorrisos de homens, mulheres e crianças registrados durante uma intervenção realizada no parque Ibirapuera em São Paulo. A cantora segura um cartaz com os dizeres: "Vem abre um sorriso", verso da canção. Alguns fãs participaram das filmagens, mas a grande maioria é composta por sorrisos desconhecidos que interagiram com o cartaz.

A mensagem positiva da canção e o vídeo são um convite a sorrir. Segundo a cantora a palavra "égide" significa proteção e cuidado. Já o "diraiê" entoado em coro na canção é um neologismo que expressa coisas boas, bonitas e libertadoras. Publicado no canal do "Youtube" da artista e na página Brasileiríssimos o vídeo acumulou em poucas horas mais de 30 mil visualizações.

Lilian é catarinense, radicada no Rio desde 2011, lançou seu primeiro disco "Motivo" com produção de Andre Vasconcellos e participação de Milton Guedes. Em 2016 integrou o Time Claudia Leitte no programa The Voice Brasil da Rede Globo. Com shows agendados em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a cantora conta com milhares de seguidores nas redes sociais e mais de 2 milhões de visualizações na internet.

Website: http://www.lilianoficial.com