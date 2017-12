APR Energy e GE renovam aliança estratégica em Fast-Track Power

JACKSONVILLE, Flórida, 3 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- APR Energy, líder global em soluções de energia fast-track, e GE (NYSE: GE) anunciaram hoje que renovaram sua aliança estratégica para fornecer tecnologia de turbina móvel ao mercado de aluguel de energia fast-track.

A aliança estratégica garante exclusividade para a APR Energy em todo o mundo como fornecedora das turbinas de gás móveis GE abaixo de 50 MW. Como parte do acordo, a APR Energy vai adquirir novas turbinas móveis GE TM2500+ de Geração 8 em conexão com sua iniciativa de atualizar e padronizar sua frota. Além disso, GE e APR Energy vão colaborar para ajudar clientes que procuram soluções de energia provisórias ou de aluguel como uma ponte para soluções mais permanentes.

A aquisição das novas turbinas móveis fortalece ainda mais a posição da APR Energy como a principal fornecedora do mundo de turbinas de gás móveis, expandindo sua capacidade total para mais de 2GW ? suficiente para produzir energia ao equivalente a dois milhões de residências nos EUA.

Jeffrey Immelt, Presidente e CEO da GE, afirmou: "Estamos muito felizes por continuar nossa parceria com a APR Energy. Ficamos impressionados com o alto nível do atendimento ao cliente e capacidade de entregar projetos de geração de energia em locais remotos do mundo. Com essa aliança estratégica, os clientes irão se beneficiar com a expertise da APR Energy e poderão usar a tecnologia GE como uma ponte enquanto as usinas de energia GE permanentes estão em construção."

"Estamos muito animados com os benefícios mútuos que traz nossa renovada aliança, e apreciamos o aumento da colaboração entre nossas duas empresas", afirmou John Campion, presidente da APR Energy. "Nossa parceria vai dar à APR Energy acesso a novas oportunidades em toda a rede global GE, ajudando a apoiar o crescimento de nossa empresa ao mesmo tempo que aumenta a demanda por equipamento da GE. A aliança também dá acesso às unidades TM2500+ de última geração, a frota mais nova na indústria, enquanto beneficia clientes com os mais recentes avanços em eficiência de energia e controles de emissões."

O acordo original de aliança estratégica entre APR Energy e GE foi assinado em outubro de 2013. A renovação inclui a continuação do acordo de fornecimento e serviços, garantindo que a GE vai continuar a fornecer apoio aos clientes atuais e futuros da APR Energy.

Sobre a APR Energy

A APR Energy é líder mundial em fornecimento de turbinas móveis de energia fast-track. Nossas soluções de energia rápidas, flexíveis e completas fornecem aos clientes rápido acesso a eletricidade confiável quando e onde eles precisam, pelo tempo que necessitarem. Combinando tecnologia moderna e eficiente em uso de combustível, com expertise líder no setor, nossas usinas escaláveis de pronto uso ajudam a administrar cidades, países e indústrias no mundo todo, tanto nos mercados desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Para mais informações, visite o site da empresa em www.aprenergy.com.

Sobre a GE

GE (NYSE: GE) é a Empresa Industrial Digital do mundo, transformando a indústria com máquinas e soluções definidas por software que são conectados, receptivos e predefinidos. A GE está organizada ao redor de uma troca global de conhecimento, a "GE Store", através da qual cada negócio compartilha e tem acesso à mesma tecnologia, mercados, estrutura e intelecto. Cada invenção alimenta a inovação e aplicação em todos os setores industriais. Com pessoas, serviços, tecnologia e escala, a GE entrega melhores resultados para clientes falando o idioma da indústria. www.ge.com

Sobre GE Power

GE Power é líder mundial em geração de energia com profundo conhecimento para ajudar clientes a distribuírem energia a partir de um amplo espectro de fontes de combustíveis. Estamos transformando a indústria de eletricidade com a usina de energia digital, a maior e mais eficiente usina equilibrada de turbinas a gás, atualizações e soluções de serviços assim como nosso software de alavancagem de dados. Nossas tecnologias inovadoras e ofertas digitais ajudam a tornar a energia mais barata, confiável, acessível e sustentável.

Para mais informações, visite o site da empresa em www.gepower.com. Siga GE Power no Twitter @GE_Power e no LinkedIn em GE Power.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/453072/APR_GE_Alliance_Australia.jpg

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120207/FL48583LOGO

FONTE APR Energy