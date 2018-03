Aprenda a investir com segurança no mercado de ações com o livro Bolsa de valores sem segredos

Rio de Janeiro. RJ--(DINO - 30 dez, 2016) - Este livro ensina tudo o que o leitor precisa saber para começar a investir na Bolsa de Valores. Através de uma linguagem simples e descomplicada, o leitor aprenderá o passo a passo prático de como investir de forma segura, mesmo com pouco dinheiro, e se transformar em um investidor bem-sucedido.

O autor inicia com uma introdução à Economia, onde também destaca a importância do mercado acionário para o desenvolvimento econômico. Descreve o Mercado Financeiro, seus participantes e funções. Explica como funciona o mercado de ações, abordando todo o processo de negociação, estratégias envolvidas, custos, tributação, principais ativos e formas de se investir nesse mercado.

Mostra como operar com segurança, de forma a mitigar os riscos envolvidos. Explica as duas escolas de análise existentes, a fundamentalista e a técnica, suas bases teóricas e ferramentas utilizadas. Aborda a estratégia de investimentos de acordo com o perfil do investidor e termina fornecendo informações úteis na tomada de decisões sobre "o que" e "quando" comprar, a importância da diversificação e outras dicas para proteção da carteira, tudo com exemplos práticos e didáticos.

O autor Edgar de Sá é graduado em Economia, com especialização em Mercado Financeiro. Atua no Mercado Financeiro há 16 anos e ministra cursos e palestras sobre o mercado financeiro e finanças pessoais.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para mais informações, acesse o link http://www.barralivros.com/bolsa_sem_segredos.html

Website: http://www.barralivros.com/bolsa_sem_segredos.html