Aprenda como evitar o entupimento de vasos sanitários

O entupimento pode acontecer devido a lixo descartado no vaso, problemas no encanamento e até a escolha errada no momento da compra do vaso sanitário. Tudo isso torna difícil a passagem da água, fazendo, inclusive, com que haja retorno dos detritos.

E como a prevenção é sempre o melhor caminho, a Desentupir Já preparou algumas dicas para que você:

Cuidado com o que você joga no vaso

Muitas pessoas têm o hábito de jogar tudo no vaso sanitário: papel higiênico, absorvente, preservativos, cigarro e até alimentos. Esse, sem dúvida, é o principal motivo de entupimentos. Tenha um cesto para descarte de material não reutilizável. Você ainda estará colaborando com o meio ambiente!

Evite o uso de desodorantes sanitários em pedra

Sabe aquele "sabonetinho" que muitos penduram na borda interna do vaso para eliminar o mau cheiro? Pois é, além de ele impedir a correta descida da água durante a descarga, lembre-se de que alguns pedaços podem se partir ou descolar durante a pressão, o que acabará entupindo o vaso.

Prefira sempre os desodorantes sanitários líquidos. Há diversas marcas no mercado.

Fique atento por onde anda seu cabelo

Esse verdadeiro vilão do encanamento provoca entupimentos por onde passa. Na pia, onde a maioria se penteia, no ralo do chuveiro, durante o banho. A dica é usar sempre um protetor de ralo.

Mas muitas pessoas, atentas a isso, recolhem os fios e jogam...no vaso sanitário! Nunca faça isso. O cabelo gruda nos canos de maneira pegajosa, impedindo a circulação do fluxo de água.

Faça o descarte dos fios de cabelo no lixo comum.

Se você mora em apartamento, fique de olho no vizinho

Os maus hábitos de alguns moradores acabam prejudicando a todos, já que prédios têm longos sistemas de tubulação.

A revisão dos encanamentos nos condomínios deve ser periódica e realizada por profissionais capacitados. Converse com o seu síndico e verifique se ele se preocupa com a manutenção da tubulação.

Se, mesmo seguindo essas dicas, seu vaso entupir, você pode tentar o uso de um desentupidor caseiro. Se for algo simples, ele resolverá. Mas não utilize substâncias como ácidos ou soda cáustica para tentar desentupir. Elas corroem o cano.

Se essa solução caseira não funcionar, contrate uma desentupidora de confiança, que conta com pessoal especializado, equipamento e oferece garantia no serviço prestado.

Um vaso sanitário entupido compromete as condições de higiene e até a saúde dos moradores. Seu reparo pode impactar o meio ambiente. Por isso, somente uma empresa responsável respeitará as normas de segurança ambiental.

