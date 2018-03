Aqui ou Lá: Conecte-se com a CES 2017 Não Importa Onde Você Esteja

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE-DINO - 30 dez, 2016) -

Não perca um momento de emoção na CES® 2017. Neste ano, a CTA tem parcerias com a Brandlive para transmitir ao vivo eventos e sessões de conferências apresentadas em toda a CES. Você pode se conectar com a CES ao:

Selecionar transmissões ao vivo dos principais discursos, todas SuperSessions, C Space Storytellers e muito mais.

Ouvir gravações de áudio Spotify da C Space Storytellers no fim da exposição.

Seguir nossos canais de mídia social da CES, incluindo Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat (CESOfficial).

Utilizar o hashtag #CES2017 para ver tudo o que acontece na CES.

A mídia que cobre a CES 2017 pode visitar CES.tech para:

Explorar nossa galeria de fotos online com imagens de alta resolução de cada dia da exposição, bem como fotografias de época ao longo dos 50 anos da CES.

Ver nosso B roll hub para fotos do produto, mostrar destaques e muito mais.

Neste ano, pela primeira vez na CES, você pode receber instantaneamente informações essenciais sobre a conferência com o novo CES Twitter Guide, alimentado pela plataforma de inteligência conversacional Conversable. Começando em 3 de janeiro, quando você iniciar uma Mensagem Direta com a @CES, é possível ver os hashtags principais, estande da empresa e locais de eventos, horário dos oradores, respostas às FAQs e assistência pessoal com a equipe social da CES.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja todos os destaques no piso de exposição da CES com nossa série de vídeos CESTV ? vídeos dedicados à apresentação das mais inovadoras tecnologias e categorias de produtos na CES. Veja entrevistas com executivos de empresas, personalidades de TV e muito mais no piso de exposição com a CESTV.

Ouça as Sessões do C Space Storyteller no Spotify começando em 9 de janeiro. Confira as sessões de 30 minutos que você perdeu ou relembre todos os debates.

A CES 2017 também terá sua própria estação Pandora para a exposição. "WHOA" 50 Anos de CES apresenta músicas de artistas como Sia, Styx e Drake que captam a energia e a empolgação dos últimos 50 anos de inovação.

Nota aos Editores:O nome oficial do evento global de tecnologia é "CES®."Não utilize "Consumer Electronics Show" ou "International CES" para se referir ao evento.

Observe as medidas atualizadas de segurança da CES na CES.tech, incluindo pontos de verificação de bagagem, restrições de bagagem e exceções bem como locais de retirada de crachás para a CES 2017.

Sobre a CES:

A CES é o local de entrada do mundo para todos os que prosperam nos negócios de tecnologias do consumidor. Tem servido como campo de testes para tecnologias inovadoras e avançadas durante 50 anos - a etapa global onde inovações da próxima geração são introduzidas no mercado. Como o maior evento prático de sua classe, a CES apresenta todos os aspectos da indústria. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)TM, atrai líderes de negócios e pensadores pioneiros de todo o mundo. Confira os destaques de vídeos da CES. Siga a CES online em CES.tech e na rede social.

Sobre a Consumer Technology Association:

Consumer Technology Association (CTA)TM é a associação comercial que representa o setor de tecnologias de consumo de USD 287 bilhões. Mais de 2200 empresas ? 80% são pequenas empresas e startups; outras estão entre as marcas mais conhecidas do mundo ? desfrutam dos benefícios de serem associadas à CTA, que incluem a defesa de políticas, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção industrial, desenvolvimento de normas, fomento de negócios e relações estratégicas. A Consumer Technology Association também possui e produz a CES® ? o local de reunião mundial de todos os que prosperam nos negócios de tecnologias de consumo. Os lucros da CES são reinvestidos em serviços para o setor da CTA.

PRÓXIMOS EVENTOS

CES Unveiled Las Vegas 3 de janeiro, Las Vegas, NV

3 de janeiro, Las Vegas, NV CES 2017 ? Inscrições 5 a 8 de janeiro, Las Vegas, NV

5 a 8 de janeiro, Las Vegas, NV Winter Break 9 a 12 de março, Snowmass, CO

9 a 12 de março, Snowmass, CO Digital Patriots Dinner 4 de abril, Galeria Nacional de Fotografia, Washington, DC

4 de abril, Galeria Nacional de Fotografia, Washington, DC CES on the Hill 5 de abril, Washington, DC

5 de abril, Washington, DC CES Asia 2017 7 a 9 de junho, Xangai, China

7 a 9 de junho, Xangai, China CEO Summit 21 a 24 de junho, Costa Amalfi, Itália

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161230005092/pt/ Contato: Consumer Technology Association Allison Fried, 703-907-7603 afried@CTA.tech www.CTA.tech ou Sarah Brown, 703-907-4326 sbrown@CTA.tech

www.CES.tech Fonte: BUSINESS WIRE