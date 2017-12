Área de atuação da Granilita Tintas & Revestimentos vai além da fabricação de texturas, tintas e complementos de qualidade

São Paulo, SP--(DINO - 16 jan, 2017) - As fachadas são o cartão de visita do imóvel. Por isso, devem receber sempre os melhores revestimentos.

Qualquer imóvel que recebe a aplicação de tintas ou texturas de qualidade superior e que são fabricados com tecnologia de última geração sempre são mais valorizados pelo mercado imobiliário.

E quando o assunto é escolher a melhor tinta ou textura para a sua construção, o sucesso da obra passa pelas mãos de profissionais e empresas especializadas.

E experiência não falta para a equipe da Granilita Tintas & Revestimentos, empresa que conta com 25 anos na fabricação de texturas especiais, tintas e outros revestimentos, que são caracterizados pela qualidade e tecnologia.

Além disso, os principais profissionais da empresa possuem know-how no segmento de consultoria de fachadas e em obras de retrofit, recuperação e restauração de construções tombadas pelo Patrimônio Histórico.

Qualidade sempre em primeiro lugar

Além da excelência na fabricação dos seus produtos, a empresa tem a preocupação com o resultado final.

A Granilita Tintas & Revestimentos tem uma equipe técnica capacitada e formada por engenheiros civis e químicos, que usam todo o seu conhecimento para solucionar os mais diversos obstáculos que possam surgir durante a especificação dos revestimentos.

Outro diferencial da Granilita é a possibilidade de criar materiais personalizados para cada tipo de situação.

Por isso, a empresa conquistou grandes clientes, na qual se tornou a fornecedora oficial de tintas e texturas. Entre esses clientes estão as construtoras Eztec, Gafisa e Cyrela.

Recentemente também realizou o revestimento externo e interno da nova sede administrativa da Sibelco, multinacional do setor de mineração, em Jarinu, SP.

Consultoria de fachadas

O projeto de revestimento de fachadas sejam eles de prédios comerciais ou residenciais, de condomínios, hospitais, shopping centers, entre outros, é tão importante quanto os de estrutura, instalações e impermeabilização.

Por isso, a Granilita Tintas & Revestimentos também conta com o serviço de consultoria de fachadas.

Esse trabalho tem como objetivo definir os materiais que tecnicamente são os mais indicados para cada fachada externa ou interna.

A equipe da empresa realiza diversas visitas técnicas nas obras para avaliar as características da construção e também analisar outros pontos como as condições climáticas da região.

Além disso, com o trabalho de consultoria de fachadas é possível reduzir o consumo dos materiais que revestirão as paredes externas e internas, já que as tintas e texturas são fornecidas na medida certa para cada obra.

Recuperação de Fachadas e de Estruturas

A empresa também é especializada em produtos para obras de restauração de fachadas tombadas.

A Granilita inclusive já forneceu material para inúmeras obras desse tipo em todas as regiões do Brasil.

Entre suas obras de restauração estão o Edifício Martinelli, a Agência dos Correios, a Estação da Luz, o Colégio Rodrigues Alves, o Museu de Energia Elétrica, a Igreja da Ordem Terceira e o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, SP; a Casas Casadas, no Rio de Janeiro, RJ; a Igreja Bom Jesus, em Itu, SP; a Igreja Nossa Senhora do Carmo ? Sírio de Nazaré e o Mosteiro do Mangal das Garças, em Belém, PA; a Santa Casa, a Catedral e os prédios da Associação Comercial de Campinas (ACIC) e do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) em Campinas, SP; todas as casas tombadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em Pelotas, RS; a Câmara de Vereadores e a Cadeia, de Florianópolis, SC; o Teatro Guarani e a Santa Casa, de Santos, SP, entre outras.

Para garantir o sucesso em obras de recuperação de fachadas a equipe da empresa analisa criteriosamente todo o revestimento inicial para verificar possíveis patologias que possam estar presentes.

Também é preciso entender como o edifício foi construído e qual era sua finalidade inicial.

No caso de imóveis tombados, para respeitar as suas características originais é fundamental avaliar e recuperar a estrutura da construção e especificar materiais que suportem a utilização atual da edificação.

A transpiração das fachadas é um item que também deve ser analisado, pois quando as paredes necessitam transpirar, por exemplo, são indicados apenas os materiais à base de cal e a base de silicato de potássio.

Retrofit garante a modernização das fachadas

A demanda pelo retrofit no país aumentou consideravelmente nos últimos anos, já que geralmente é adotado em construções de importância histórica e com restrições de preservação.

Seu principal objetivo é revitalizar e modernizar antigos edifícios para aumentar sua vida útil, por meio da incorporação de novas tecnologias e com a utilização dos materiais mais avançados do mercado.

E para garantir os melhores resultados e a especificação das tintas e texturas ideais para essas obras, a equipe da Granilita avalia as condições atuais da edificação, quais são as patologia existentes, qual o atual estado da estrutura, entre outros.

A Granilita Tintas & Revestimentos já realizou diversas obras de retrofit e também desenvolveu inúmeros produtos e soluções exclusivas para esse caso ao redor do país.

Produtos da GranilitaTintas & Revestimentos

A empresa possui um extenso portfólio com mais de 70 produtos e mais de 24 mil cores desenvolvidas.

Vale lembrar que a Granilita fornece uma garantia de dez anos para os seus produtos e a assistência técnica fornecida pela empresa é vitalícia.

Entre as novidades estão a Textura Cingran, que cria o efeito do cimento queimado, a Textura Granstone Ellite, o Granwax E, que é um verniz para proteção da ardósia e a Grandemarc Via, que é uma tinta indicada para a sinalização horizontal de rodovias e vias urbanas (faixas de pedestres, faixa amarela, faixa branca, ciclovia e indicação de faixas especiais).

Website: http://www.granilita.com.br