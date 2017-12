Arquitetos de Brasília apostam na tecnologia para produzir

Grandes nomes do cenário brasiliense, entre eles Gislaine Garonce, André Alf, Walléria Teixeira, Yeda Garcia, Gabriela De Rossi entre outros já fazem das inovações tecnológicas uma presença certa em seus projetos na cidade. Gislaine Garonce destaca que é possível ter vantagens ao apostar na automação dos sistemas de luz, e também segurança, ao investir em câmeras e propostas que podem até mesmo serem acionadas à distância.

Esses são apenas alguns dos benefícios proporcionados pela realidade atual, capaz de realizar os antigos sonhos de quem sempre esperou por tempos mais modernos. Isso explica, inclusive, a ascensão de empresas de automação no mercado da cidade. Em destaque entre as escolhas de profissionais para seus arrojados projetos estão, por exemplo, controle da iluminação e temperatura do ar condicionado, por meio do moderno software de automação da SAVANT®; sistemas de áudio e vídeo high end; sistemas de projeção com lift; projetos de sonorização personalizados e planos únicos pensados para ideal adequação às necessidades e características específicas de cada proposta.

Arthur Otávio Córdova, proprietário da loja Arte em Cinema, em Brasília, revela que estão entre os maiores sucessos, "os softwares que criam cenários por meio de celulares e IPad, sonorização em múltiplos canais e até mesmo a famosa pick up high end, que toca discos de vinil com alta qualidade sonora". A última solução foi apresentada em edição de grande mostra brasiliense por Lilian Glayna e Eduardo Sáinz, premiados arquitetos da capital.

Como 2017 é o ano de fortes tendências já podemos dizer que estar integrado, conectado e em sintonia com o mercado é sinônimo de estar em alta. Quer saber mais sobre o assunto? Visite o novo showroom da Arte em Cinema, que acaba de inaugurar nova loja com as principais soluções de seu catálogo.

Novo endereço Arte em Cinema:

SHIS QI 21 Bloco E, Conj. 4

Comércio Local / Lago Sul

Brasília - Distrito Federal