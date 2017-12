Arquitetura corporativa mineira reconhecida nacionalmente

Belo Horizonte, MG--(DINO - 10 jan, 2017) - Ser valorizado pelo seu trabalho e laureado por sua contribuição ao mercado é uma honra para qualquer escritório de arquitetura. E o escritório Horizontes Arquitetura e Urbanismo vem sendo aclamado por suas criações que tanto valorizam o segmento. Após ser premiado, em outubro do ano passado, no XII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, pelo Projeto do Pavilhão Esportivo do Minas Náutico Tênis Clube, o escritório fechou 2016 com a Menção Honrosa do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) de Minas Gerais, pelo trabalho feito no Auditório do Colégio Arnaldo.

O arquiteto Gabriel Velloso da Rocha Pereira, diretor da Horizontes Arquitetura e Urbanismo, descreve a importância e a satisfação em receber mais uma honraria pela eficiência e qualidade do trabalho efetuado pelo escritório. "O IAB é a mais antiga e principal entidade representativa dos arquitetos. São mais de 90 anos de história na defesa e valorização do trabalho dos arquitetos. Diante desta importância, é um orgulho enorme ter o trabalho reconhecido e colocar nosso nome junto a grandes arquitetos já contemplados na história desta premiação", revela.

As premiações têm sido um retorno constante para a Horizontes Arquitetura e Urbanismo e, de acordo com Gabriel Velloso, este reconhecimento traz ao escritório uma grande visibilidade à qualidade do trabalho feito, além de ser um grande estímulo para seguir projetando. "As premiações são muito importantes, pois são concedidas por instituições reconhecidas pela sociedade. Os prêmios e menções atestam a qualidade dos projetos que temos desenvolvido. Nos dois prêmios recentes, júris formados por importantes e renomados arquitetos, avaliaram e premiaram nossos projetos, dentre diversos outros concorrentes de qualidade. Isso nos dá segurança de estar fazendo um bom trabalho e nos estimula a buscar soluções mais desafiadoras. Cada novo projeto que começamos é um estimulo para superar o projeto anterior. Nossos clientes percebem esta energia e isso é muito importante para eles também, pois um projeto diferenciado e premiado valoriza o investimento feito pelo cliente", afirma o arquiteto, que destaca as peculiaridades dos ambientes corporativos. "O edifício corporativo ou pavimento corporativo precisa transmitir os valores e qualidades da empresa proprietária do espaço. Mas, além de bonito, o empreendimento precisa ser lucrativo. A arquitetura precisa ser de qualidade e atrair compradores, mas o orçamento não pode ser estourado. Essa é a maior qualidade que vemos nos nossos projetos corporativos. Conseguimos respeitar os limites impostos pelo orçamento e, mesmo assim, conceber um projeto diferenciado e único", ressalta Gabriel Velloso.

Nos dois projetos, recém-premiados, a Horizontes Arquitetura e Urbanismo demonstrou como é importante lidar com cuidado e respeito em relação a diferenciadas demandas. O Pavilhão de Esportes e Eventos do Minas Náutico é uma criação imponente, com o objetivo de se destacar na paisagem através de formas fortes. Já o Auditório do Colégio Arnaldo, foi desafiador por se tratar de um imóvel de patrimônio histórico, repleto de restrições.

"O edifício do Pavilhão de Esportes e Eventos do Minas Náutico fica em um terreno amplo, com poucos vizinhos, o que também nos deu liberdade de explorar a criatividade. Já o Auditório do Colégio Arnaldo traz o desafio de conseguir fazer uma arquitetura que represente nosso tempo, mas ao mesmo tempo respeite a edificação antiga. Acho que esta junção de criatividade e respeito à história são características marcantes do nosso trabalho e que chamam atenção nas premiações", avalia o arquiteto.

Apesar de ser destaque na criação de projetos corporativos, Gabriel Velloso ressalta que o escritório não é, necessariamente, voltado para este segmento da arquitetura, pois, também já desenvolveram grandes trabalhos na área de saúde, projetos sociais, museus, edifícios residenciais e grandes projetos de urbanismo. E este, talvez, seja o grande diferencial da Horizontes. "Temos experiência em diversas tipologias de projeto. Não queremos ser especialistas em um único tipo de projeto e essa variedade de trabalhos nos dá experiência e segurança para encarar qualquer tema novo. Talvez esse seja nosso diferencial. Temos certeza que experiências diversas estimulam a criatividade e que aquilo que aprendemos em um projeto social ou um museu, por exemplo, acaba sendo aplicado em um projeto corporativo. Isso evita que nossos projetos caiam na mesmice", encerra.

