Arquitetura e Interiores: em alta para 2017

Brasília, DF--(DINO - 16 jan, 2017) - Texturas diferenciadas, revestimentos em 3d e muitas cores. Essas são as apostas para 2017, segundo arquitetas da cidade, que apontam ainda em tendências na produção de espaços únicos que reflitam a identidade de seu usuário. "Pensar em ambientes e em um projeto na sua totalidade envolve antes de tudo escutar e ponderar as preferências do cliente", ressalta Gislaine Garonce, profissional especializada em arquitetura e design de interiores.

De acordo com a arquiteta, as cores estão em alta, não somente os tons mais marcantes, mas também as tonalidades sóbrias e neutras, como o cinza. "Azul, verde e cores mais vivas estão com tudo neste ano que começa", ensina. Outros destaques para 2017 são as pedras naturais para compor em paredes, pisos e até mesmo mobiliário. "Tampos de mesa de jantar e de centro ganham charme e sofisticação", garante a profissional, que aponta como favoritos os mármores Carrara, Nero Marquina e Branco Piguês.

Gabriela De Rossi, talento da capital com grandes mostras em seu currículo, também coloca as cores como o marco do ano. A dica da arquiteta para compor sem exageros é "escolher uma cor como predominante para não deixar ambiente carregado, e investir ainda em tons neutros, o que ajuda a harmonizar".

Outra dica imperdível da especialista é apostar, sempre que possível, na natureza para compor os ambientes. "As plantas naturais são indispensáveis nos meus projetos, pois trazem aconchego e charme para qualquer local. Além disso, existem plantas que são resistentes e não exigem tantos cuidados", pondera.

Entre outras tendências que estarão presentes em projetos são:

- transparência - o charme do vidro para dividir ambientes e integrar espaços;

- texturas e sensações - os revestimentos diferenciados em 3d ou estampados também são apostas certas para quartos, salas e demais espaços;

- composições - madeira, mármore e aço cortem. A mistura é permitida e pode render excelentes propostas.