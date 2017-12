Arrow firma parceria com A10 Networks para ampliar ofertas de soluções de redes, segurança e nuvem

Fundada em 2004 e com presença no Brasil há mais de sete anos, a A10 Networks fornece soluções de entrega de aplicações para redes de alta performance para garantir alta disponibilidade, velocidade e segurança em Data Centers tradicionais assim como em nuvens privadas, públicas e híbridas, suportando de forma nativa a integração com micro serviços e containeres com controle único e centralizado das políticas aplicadas.

A Arrow irá distribuir todo o portfólio da empresa como explica Ronaldo Miranda, vice-presidente para América Latina e gerente geral da Arrow ECS no Brasil, "as soluções da A10 Networks estão alinhadas com nosso plano de desenvolvimento de negócios, complementam nosso portfólio e trabalham em conjunto com soluções de outros parceiros da Arrow, sempre com objetivo de possibilitar aos nossos canais a entrega de soluções completas de ponta-a-ponta ao cliente final, neste caso com grande foco em Data Centers".

Para Alain Karioty, VP de Vendas para LATAM da A10 Networks, "A Arrow é o distribuidor de valor agregado que estávamos buscando no Brasil. Com ampla rede de canais, processos e programas bem estruturados, escritórios e representantes nas principais capitais, recursos focados em formação comercial e técnica de forma contínua, suporte comercial, de pré-venda e pós-venda, temos convicção de que a Arrow irá nos apoiar nesse momento de crescimento da A10 Networks no país".

Karioty também afirma que a empresa possui uma base instalada no Brasil para o mercado de Application Delivery Controllers (ADC), Carrier-grade NAT (CGN), assim como Threat Protection Systems (TPS para proteção DDoS) e agora busca, com ajuda da Arrow, posicionar a A10 Nertworks com suas soluções de segurança como interceptação do tráfego SSL/TLS, e o recém-lançado Firewall Convergente, voltado para Provedores de Serviço e Operadoras.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Certamente os mercados de ADC e CGN ainda terão grande participação em nossos resultados, já que há ainda muita procura por novos clientes que estão criando suas aplicações ou ainda antigos clientes ampliando sua rede e que precisam destas soluções. Outro fator que vemos de crescimento é a solução recentemente lançada de Lightning ADS, nativa na nuvem, e voltada para entregar aplicações em nuvem pública, privada e híbrida. Hoje, o crescimento do mercado de ADC está na nuvem e a A10 é o único fabricante com uma proposta completa nesse segmento", completa Karioty.

Os treinamentos para o canal de vendas já estão em fase de planejamento e serão disponibilizados em breve.