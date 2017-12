Artur Roman lança novo clipe: Going Down

(DINO - 09 jan, 2017) - Artur Roman, Wonder Bettin e Rodrigo Lemos, membros do Naked Girls and Aeroplanes, acabaram de lançar novo clipe: Going Down. Dirigido por Charly Coombes e Rayana Macedo, utilizadores de uma roupagem visual ousada e definidores de motivos assertivos para unir música e imagem. Além do clipe, o som Going Down está na trilha sonora da versão brasileira de Catfish, programa da MTV aguardadíssimo em terras tupiniquins. Artur Roman acertou em cheio. A música mistura soul e folk. Conta ainda com a sonoridade incrível de um estiloso baixo dançante. Com certeza, muita coisa boa virá por aí.

Going Down aparece com levada mais soul e sonoridade sofisticada. Em entrevista para o site Zupi, o diretor comentou que a ideia do clipe também foi usada em um vídeo de seu irmão, também músico, Gaz Coombes. Mas, ansiava para aprofundar e trabalhar melhor o conceito de pintura em vidro. No vídeo, Artur Roman e os membros da banda, estão em preto e branco. Quase uma animação. O diretor ainda contou: primeiramente, foram filmados os movimentos da banda enquanto cantavam. Depois, separaram as imagens necessárias e pintaram com as mãos as placas de vidro. Então, foi tudo belamente transformado.

Foram também lançadas as músicas Beautiful Day e When it Rains. O recém-lançado EP da banda Naked Girls and Aeroplanes, formada por: Artur Roman, Wonder Bettin e Rodrigo Lemos, quebrou um jejum de quase quatro anos sem lançar nada novo. O recente trabalho também está disponível nas plataformas Spotify e Soundcloud.

Website: http://arturroman.com.br/