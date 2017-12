As 5 melhores marcas de cristais para investir em qualidade

Maringá, PR--(DINO - 11 jan, 2017) - Material nobre e símbolo de elegância em todo o mundo, o cristal é desejo de consumo para quem busca sofisticação e requinte à mesa ou na decoração da casa. Delicadas e charmosas, as peças de cristal são a melhor escolha para ocasiões especiais.

Porém, para garantir a qualidade e genuinidade de um cristal, é preciso atenção para ficar longe de marcas que comercializam vidros comuns com etiqueta de cristais. Uma das formas de identificar as peças é verificando a transparência: produtos com fabricação refinada e marcas que primam pela qualidade da matéria-prima apresentam cristais mais transparentes e com mais brilho.

Por isso, na hora de investir em cristais, é fundamental procurar por marcas de confiança e com qualidade reconhecida. A seguir, você encontra as cinco melhores marcas de cristais para investir com toda a segurança em produtos incríveis. Confira!

Bohemia

Com mais de 40 anos de tradição, a http://www.worldimportados.com.br/bohemia.html Bohemia é uma das maiores fabricantes de peças de cristal do mundo. A empresa nasceu na República Tcheca e hoje está presente em mais de 100 países, desenvolvendo técnicas de produção e comercializando cristais de alta qualidade.

A fabricação dos produtos é feita por um processo que combina técnicas modernas e o trabalho clássico de artesão. A matéria-prima é derretida, moldada e resfriada para a produção de cristais finos e de excelente acabamento. As fábricas também não dispensam o trabalho artesanal do soprador, método que faz toda a diferença na aparência das peças.

Entre os produtos da Bohemia estão variados tipos de taças e copos, bombonieres, garrafas, castiçais e centros de mesa.

Wolff

Fundada na Alemanha em 1894, a http://www.worldimportados.com.br/wolff.html Wolff já acumula mais de um século de história e tradição no mercado. Desde seu início, a empresa é reconhecida pela produção de peças luxuosas e de materiais nobres, como o cristal.

A Wolff se destaca na fabricação de peças decorativas e utensílios, oferecendo uma grande variedade de produtos refinados e de alta qualidade: taças, vasos, bandejas, bombonieres, castiçais, entre outros.

Mesmo com alto investimento em tecnologia, a empresa conta com um delicado trabalho artesanal para garantir um acabamento perfeito e sofisticado nos produtos. Além de cristais, a marca também produz peças em prata, porcelana, metal e aço inoxidável.

Lucaris

Com base na Tailândia, a http://www.worldimportados.com.br/lucaris.html Lucaris é uma empresa que mescla em seu processo de fabricação os processos modernizados da cultura ocidental com as tradições asiáticas. Os cristais da marca são fabricados através da combinação da expertise de tecnologias e processos japoneses, tailandeses e alemães que resultam em produtos de durabilidade elevada e brilho.

A especialidade da Lucaris é fabricar taças e decanters para vinho, com procedimentos desenvolvidos especialmente para que a apreciação da bebida seja a melhor possível, primando por uma excelente experiência sensorial.

Para isso, o design de cada uma das peças é pensado com todo o cuidado e executado com técnicas precisas e meticulosas. As taças são avaliadas por sommeliers e consumidores de vinho visando a otimização dos produtos.

Lyor

Fundada em 2014, a http://www.worldimportados.com.br/lyor.html Lyor entrou no mercado de distribuição de artigos e presentes finos já com destaque pela qualidade dos produtos. Com um catálogo que inclui mais de 1500 produtos, marca prima por uma seleção de peças duráveis, de design com padrão elevado e materiais de luxo.

Entre os cristais da Lyor é possível encontrar modelos de copos, fruteiras, jarras, garrafas e dispensadores de bebidas. Além disso, a marca trabalha ainda com porcelanas, vidros e ferros, em uma coleção de produtos úteis e decorativos.

World Importados

Fundada em Maringá-PR, a http://www.worldimportados.com.br/world-importados.html World Importados é uma empresa brasileira com mais de 25 anos de tradição no segmento de decoração e presentes. Por trabalhar com uma seleção de marcas conceituadas e reconhecidas, a World é reconhecida pela qualidade de seus produtos.

É também primando pela qualidade que a empresa lançou sua própria linha de produtos, com destaque para cristais com acabamento sofisticado e elegante. São opções de dispensadores de bebidas, bandejas e caixas decorativas de alto padrão.

Além de todo o cuidado com a seleção de produtos, a World Importados se preocupa ainda com o envio de pedidos. Com uma loja virtual que entrega para todo o Brasil, a World desenvolveu o sistema Embalado com Carinho para que os cristais sejam transportados com toda a proteção exigida pela delicadeza e fragilidade das peças.

No http://www.worldimportados.com.br/ e-commerce da World Importados você encontra produtos de todas essas marcas e compra cristais de qualidade com segurança.

Invista nas melhores marcas de cristais e transforme sua casa!

Website: http://www.worldimportados.com.br