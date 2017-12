As histórias por trás da campanha Campari Red Diaries e do filme de curta metragem "Killer in Red" são reveladas

ROMA, 24 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Hoje, a Campari está oficialmente revelando a campanha completa e as várias histórias que formam a Campari Red Diaries; uma (r)evolução holística para o antigo Calendário da Campari.

Representando uma mudança radical na comunicação da marca, Campari Red Diaries é uma campanha multifacetada que dá vida ao poderoso princípio de que "todo coquetel conta uma história", celebrando coquetéis como veículos de expressão, ao lançar uma luz sobre as influências que inspiram os bartenders a compartilharem sua arte. Killer in Red (Assassino de Vermelho), a peça fundamental do projeto, é um filme de curta metragem brilhantemente executado, dirigido pelo italiano internacionalmente reconhecido e premiado Paolo Sorrentino e estrelado pelo ator de Hollywood, Clive Owen.

Killer in Red é o ponto de partida da magistral campanha, no entanto, a jornada Campari Red Diaries é sobre dar vida à arte dos bartenders de uma maneira autêntica. 12 histórias de coquetéis criados por alguns dos principais bartenders de todo o mundo, cada uma delas viabilizada através de vídeo pelo jovem e emergente diretor italiano Ivan Olita.

Mantendo a tradição do Calendário da Campari do passado, e também para assegurar que a campanha Campari Red Diaries é uma verdadeira (r)evolução, os protagonistas de Killer in Red e os bartenders por trás de cada uma das 12 histórias de coquetéis, serão imortalizados com a criação do Calendário Campari Red Diaries, fotografado pelo aclamado fotógrafo argentino Ale Burset. Como nos anos anteriores, somente 9.999 cópias foram impressas, as quais não serão vendidas, mas distribuídas internacionalmente para amigos da Campari de todo o mundo, como uma recordação.

Bob Kunze-Concewitz, CEO do Gruppo Campari comentou, "A campanha desse ano utiliza um novo meio sem cortar os laços com nossos antigos Calendários da Campari, o que é exatamente nossa abordagem para a marca ? inovar sem nunca nos esquecermos da nossa tradição. Estou extremamente orgulhoso com o resultado, o qual atribuo ao conjunto de profissionais com os quais tivemos a sorte de trabalhar, desde Paolo Sorrentino até Clive Owen, Ale Burset e Ivan Olita e todos eles deixaram sua própria marca especial, não somente na campanha, mas também na história da Campari".

