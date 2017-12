As veteranas bandas Titãs e Paralamas do Sucesso, com 30 anos de estrada, encerram, sob muita expectativa, o Verãozão 2017

Nada mais nada menos que a banda Titãs se apresentará no domingo (29), Paralamas do Sucesso no sábado (28) e Sambô na sexta (27). Sempre na Praça de Eventos, a partir das 22h. Depois, balada com o DJ Johnny Samm, um dos mais famosos da nova geração. Porque a festa não pode parar.

A banda Paralamas do Sucesso é o destaque do sábado no Verãozão 2017. Liderada por Herbert Vianna, a banda fará um apanhado dos seus 30 anos de carreira e incluirá no show do dia 28 sucessos como Patrulha Noturna, Cinema Mudo, Ska, Selvagem, Mensagem de Amor, Cuide Bem do seu Amor, Saber Amar e Romance Ideal. Passa lá. É de graça!

A banda Titãs, uma das mais importantes da história do rock, com 30 anos estrada, agitará o domingo e encerrará o Verãozão 2017. Com a saída de Paulo Miklos e a entrada de novo integrante, o guitarrista Beto Lee, filho da icônica Rita Lee, a banda fará um apanhado dos seus muitos sucessos no show do dia 29, às 22h.

Sucesso há uma década com um jeito único de fazer música, inserindo o samba em sucessos nacionais e internacionais, o Sambô lançou, recentemente, pela Som Livre, o DVD Pediu pra Sambar, Sambô - Ao Vivo. Para o terceiro registro em vídeo do grupo, Zé da Paz, Julio Fejuca, Hugo Rafael e Jacques Monastier se apresentaram em um palco em formato 360°, relembrando a grande essência do Sambô: as rodas de samba que deram início ao grupo há 13 anos.

O repertório, base do show no Verãozão 2017, passa pelo pop, rock, reggae e dá até uma nova roupagem ao clássico da música brasileira País Tropical, com a participação de Wilson Simoninha, que também dividiu os vocais em Você, de Tim Maia.

Isso sem falar das bandas locais, da região de São Sebastião. Na sexta, abrindo para a Sambô, Sr. Bamba. No sábado, para Paralamas do Sucesso, Civilização Caiçara. E no domingo, encerrando antes do Titãs, DNA 012.

O Verãozão Atividade também vai agitar a Praia Grande, com aulas de zumba, alongamento, recreação e muita alegria todos os sábados e domingos de janeiro, das 10h às 17h.

Serviço:

O que: "Verãozão 2017". Festival de Verão de São Sebastião.

Quando: Até domingo, 29 de Janeiro

Onde: Praça de Eventos de São Sebastião

Realização: Prefeitura de São Sebastião

Produção RM Promo e FGM produções culturais.

Website: https://www.facebook.com/veraozao2017/?fref=ts