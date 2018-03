AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), com sede em SP, chega em Minas Gerais

Belo Horizonte, MG--(DINO - 16 dez, 2016) - A afetiva aproximação entre a AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) e a GEMARQ (Grupo de

Empresas Mineiras de Arquitetura e Urbanismo) rendeu bons frutos ao estado mineiro.

Neste mês de dezembro, a entidade nacional assinou o contrato de uso da marca, em Belo Horizonte, informando a sua mais nova regional, a AsBEA-MG.

Dentre os membros da nova entidade, está presente o arquiteto Marcelo Palhares Santiago, diretor do escritório Horizontes Arquitetura e Urbanismo, que assume o cargo de Conselheiro da Asbea-MG.

Segundo Marcelo essa reformulação promete muitas novidades e oportunidades para as empresas de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. "Este novo passo representa o reconhecimento da profissionalização e qualidade do trabalho produzido pelos escritórios de arquitetura mineiros. Representa ainda um impulso de nacionalização do trabalho das empresas de Minas", finaliza.

Sobre a Germarq

O GEMARQ (Grupo de Empresas Mineiras de Arquitetura e Urbanismo) foi fundado em 2003 com objetivo de desenvolver e fortalecer as empresas de arquitetura mineiras. Acreditando que o fortalecimento e desenvolvimento das empresas associadas gera um impacto positivo em toda a cadeia produtiva, o GEMARQ vem conquistando, desde de sua origem, seu lugar de direito em diversas instâncias criadas para a discussão e poder decisório não só na indústria da construção civil, mas também no crescimento e desenvolvimento das cidades. O grupo reúne as mais destacadas empresas do setor de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Após 13 anos de consolidação e importante atuação no mercado, e contando com 23 empresas associadas, o GEMARQ dá um novo passo se transformando em AsBEA MG.

Sobre AsBEA

Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura foi fundada em 1973 e conta com mais de 300 escritórios associados. A entidade tem abrangência nacional e representa os principais e maiores escritórios de arquitetura do Brasil. A AsBEA representa os escritórios em discussões do mercado de construção civil, em conselhos e órgãos regionais e nacionais de política urbana, além de organizar debates, palestras, seminários, publicações e manuais técnicos, que têm estimulado o desenvolvimento e a afirmação profissional dos associados.