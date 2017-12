Ascend Performance Materials anuncia aumento global de preços para todos os polímeros da marca Vydyne®

Ascend Performance Materials anuncia aumento global de preços para todos os seus polímeros da marca Vydyne®.

O aumento de preços entra em vigor em 1° de fevereiro ou quando os contratos permitirem, e inclui as seguintes alterações de preços:

Materiais Região Geográfica Aumento de preço Termos Polímeros Ascend Vydyne® (PA 66) América do Norte US$ 0,15/lb Conforme os contratos permitirem

Empresas sem contrato ? preços determinados com base no pedido Polímeros Ascend Vydyne® (PA 66) Ásia US$ 0,33/kg Conforme os contratos permitirem

Empresas sem contrato ? preços determinados com base no pedido Polímeros Ascend Vydyne® (PA 66) Europa ? 0,30/kg Conforme os contratos permitirem

Empresas sem contrato ? preços determinados com base no pedido

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os clientes devem contatar seu representante de vendas local para obter informações adicionais.

OBS. AOS EDITORES: ASCEND PERFORMANCE MATERIALS é uma marca comercial da Ascend Performance Materials Operations LLC. Esta marca comercial foi registrada em jurisdições em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos da América. Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials é uma fornecedora mundial premium de produtos químicos, fibras e plásticos de alta qualidade. A Ascend é uma das maiores produtoras integradas de PA66 do mundo, com instalações internas de fabricação próprias, assegurando a segurança total do fornecimento. A gama de produtos da Ascend obteve uma reputação inigualável de qualidade, técnicas inovadoras e uma abordagem esclarecida dos negócios que expande os horizontes das possibilidades. Com oito localizações globais e mais de 3.200 pessoas trabalhando em nossos locais em todo o mundo, a Ascend tem a inspiração, o conhecimento, as pessoas e a atitude perante a inovação para entregar a solução certa para os clientes de maneira consistente. Juntos, estamos fazendo a diferença.

Juntos, estamos inspirando todos os dias.

Mais informações sobre a Ascend podem ser encontradas em www.ascendmaterials.com. Sobre a SK Capital

A SK Capital é uma empresa de investimento privado com um foco disciplinado nos setores de materiais especiais, produtos químicos e serviços de saúde. O objetivo da empresa é criar empresas sólidas e em expansão que criam valor econômico substancial a longo prazo. A SK utiliza a sua experiência no setor, em operações e em investimentos para identificar oportunidades de transformar empresas em organizações de maior desempenho com posicionamento estratégico, crescimento e rentabilidade aumentados, assim como um risco operacional menor. As empresas do portfólio da SK Capital geram receitas de aproximadamente US$ 8 bilhões por ano e empregam cerca de 9.000 pessoas. A empresa administra atualmente mais de US$ 1,5 bilhões em capital investido. Para obter mais informações, acesse www.skcapitalpartners.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170130006274/pt/ Contato: Ascend Performance Materials Alison Jahn, +1 713-210-9809

ajahn@ascendmaterials.com Fonte: BUSINESS WIRE