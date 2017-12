Asset Management chega ao mercado para facilitar o acesso a investimentos em Venture Capital no Brasil

Os sócios da DOMO Invest participaram de mais de 50 investimentos e transações de M&A ao longo dos últimos 10 anos em negócios tecnológicos e contam com credenciais complementares. Além disso, têm um forte alinhamento de longo prazo, o que viabiliza o acompanhamento perene das startups desse novo portfólio de VC com intuito de desenvolve-las da forma mais rentável possível. A ideia consiste em oferecer uma opção de investimento em estrutura já conhecida para investidores qualificados, que tenham interesse em ter uma exposição qualificada perante às startups por intermédio do apoio de gestores com amplo conhecimento de causa e experiência comprovada.

"Afinal, sabe-se que, de um lado, existe uma demanda latente por parte de interessados munidos de capital, enquanto, do outro, estão disponíveis negócios early stage promissores carentes de investimento e de expertise no que diz respeito à gestão e à estratégia. O mais difícil, nessa história toda, sempre foi promover essa conexão, o que, agora, se torna possível com a DOMO Invest", ressalta Rodrigo Borges, um dos sócios da Asset Management, fundador do Buscapé e sócio-investidor da Koolen & Partners ? seu primeiro portfólio de investimento, em conjunto com Kees Koolen e outros três investidores da DOMO, que conta com startups de sucesso como Hotmart, Gympass, Ubook, Boaconsulta entre outras. Desde 2013 os sócios da DOMO trouxeram Kees Koolen, holandês ex-sócio da Booking.com, para investir no mercado de startups do Brasil.

Destinado a investidores qualificados, o fundo de VC de até R$ 100MM conta com capital relevante aportado pelos próprios sócios da Asset. O foco são investimentos em startups early stage brasileiras, que tenham, como diferencial, a aplicação de fatores tecnológicos em seu modelo de negócio e atuem nos formatos B2C e B2B2C. É nesse estágio que os empreendedores conseguem provar que tiveram capacidade de transformar ideias em produtos iniciais, e ainda, que esses produtos concebidos tenham tido aceitação mínima pelo mercado ao começar a atrair seus primeiros clientes pagantes.

"Um dos diferenciais, em relação às poucas iniciativas que começam a existir por aqui, se baseia no posicionamento do time DOMO Invest em permanecer próximo às startups investidas, do ponto de vista de gestão, considerado pelos empreendedores como Smart Money", complementa Gabriel Sidi, outro sócio da Asset com experiência em M&A e estruturação de fundos.

Sabe-se que as melhores startups do mercado estão à procura não só de recursos financeiros para o crescimento de seus negócios, mas também de investidores comprometidos com o desenvolvimento dos mesmos de maneira mais presente. Dessa forma, os empreendedores esperam que esses investidores contribuam com conhecimento de mercado, estratégias de crescimento inovadoras, conexões com novos clientes e acesso a fornecedores. Esse conjunto de conhecimentos e qualidades faz parte da rotina dos sócios da DOMO Invest, pois é fruto de suas experiências de mercado.

Conforme Felipe Andrade, sócio da Asset com maior experiência no mercado financeiro, a DOMO é aderente aos códigos da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e da Abvcap (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital) e nasceu com os princípios de governança e compliance em linha com as melhores práticas de mercado, atendendo aos preceitos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A DOMO Invest já começou a operar com, aproximadamente, R$ 200MM sob gestão em fundos e carteiras administradas, pronta para atuar no mercado de gestão de ativos, com foco em VC, e apta a apoiar seus clientes na criação de valor para suas empresas e seus investimentos.

Website: http://www.domoinvest.com.br/pt/home/