Ativismo hacker: entenda como uma empresa pode sofrer danos colaterais com protestos ( DINO - 24 jan, 2017) - O hacktivismo (junção das palavras hacker e ativismo) é uma forma de protesto contra governos e empresas, promovendo ideias com relação à liberdade política e de expressão, direitos humanos, ética, entre outras. Embora exista desde os anos 90, esse termo se popularizou somente em meados de 2003 com o surgimento do grupo Anonymous, conhecido principalmente por suas práticas de ciberativismo.