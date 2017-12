Autostadt reporta bons resultados em 2016

WOLFSBURG, Alemanha, 17 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ --

2,2 milhões de visitantes em 2016

152.065 veículos entregues, incluindo a festiva entrega no verão do carro de número 2,5 milhões

Novo festival de verão encanta meio milhão de pessoas

Forte crescimento na participação em programas educacionais

A Autostadt em Wolfsburg terminou 2016 com bons resultados, equiparando-se aos altos níveis dos anos anteriores. Um total de 2,2 milhões de pessoas visitaram a plataforma de comunicações do Grupo Volkswagen em 2016. A Autostadt confirmou mais uma vez sua posição de liderança como o maior centro de entrega de veículos do mundo: 152.065 novos carros foram entregues no Centro de Clientes em 2016 (2015: 168.514). Esta redução está associada com o desenvolvimento no mercado alemão. A Autostadt manteve sua participação geral no mercado de 27,3% (ano anterior: 28%) de todos os carros Volkswagen de passageiros entregues para clientes na Alemanha. Uma ocasião especial ficou marcada em junho, quando o carro novo de número 2,5 milhões foi entregue a uma família pelo Presidente da Marca de Carros de Passageiros da Volkswagen, Herbert Diess e pelo CEO da Autostadt, Otto F. Wachs.

(Foto: http://mma.prnewswire.com/media/458074/Summer_Festival.jpg )

(Foto: http://mma.prnewswire.com/media/458075/Car_Towers.jpg )

Resumindo o ano passado, Otto F. Wachs disse: "Com 2,2 milhões de visitantes, 2016 foi um bom ano. Apesar de um orçamento 20% menor, conseguimos atingir um ótimo resultado com nossos eventos mais populares. Por isso, gostaria de agradecer a toda a equipe da Autostadt".

O novo festival de verão foi um grande sucesso para a Autostadt. 506.000 visitantes assistiram a espetáculos modernos de circo do mais alto nível com o Cirque Nouveau. Consequentemente, planos estão sendo elaborados para dar continuidade ao festival em 2017.

O programa de inverno também foi uma grande atração para os visitantes. Cerca de 415.000 visitantes desfrutaram do país das maravilhas no inverno. Juntamente com os programas sazonais, o Festival Movimentos e diversos cursos educacionais ofereceram oportunidades especiais para os visitantes. Cerca de 440.000 cursos oferecidos pela Autostadt foram frequentados por visitantes de todas as idades em 2016 (2015: 350.000).

De acordo com Otto F. Wachs, "Decidimos em 2016 oferecer aos nossos visitantes experiências exclusivas e reuni-los com temas inesperados. Atingimos esses objetivos com sucesso com um orçamento anual significativamente mais baixo. Continuaremos esse trabalho em 2017. Sendo os amigáveis embaixadores do Grupo Volkswagen, podemos atrair os visitantes locais e internacionais como nossa excelente qualidade de serviços. Nosso foco especial desse ano será o Centro de Clientes da Autostadt. Queremos tornar a entrega de um novo Volkswagen uma experiência moderna e incomparável para nossos visitantes".

Detalhes sobre os destaques de 2016 no endereço http://www.presse.autostadt.de

Contato:

Departamento de Imprensa da Autostadt

Fone: +49-(0)5361-40-1444

E-mail: pressestelle@autostadt.de

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/autostadt-reporta-bons-resultados-em-2016-300392132.html

FONTE Autostadt GmbH