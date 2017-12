Avianca e SafetyPay apresentam nova opção para compra de passagens aéreas no Equador

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

SÃO PAULO, 4 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A companhia aérea Avianca informou que, a partir de agora, conta com um mecanismo adicional de pagamento de passagens aéreas, graças a um convênio firmado com a SafetyPay. Esse sistema beneficia principalmente as pessoas que não têm ou não querem usar cartão de crédito ou de débito para efetuar pagamentos e/ou que preferem pagar em dinheiro ou mediante transferência eletrônica, de maneira rápida e segura.

O cliente interessado em pagar via transferência ou em dinheiro deve fazer a reserva de seu voo no call center da Avianca (1800 003434) e um representante de vendas lhe dará um código de pagamento para realizar a transação financeira por meio de uma transferência eletrônica pelo site www.pichincha.com ou para depósito em dinheiro nos pontos Mi Vecino ou ainda em agências do Banco del Pichincha em todo o país. O pagamento é confirmado em tempo real e, logo depois, a passagem eletrônica será enviada ao endereço registrado pelo cliente.

"Esse mecanismo nos permite oferecer mais benefícios e ampliar as opções de pagamento para nossos clientes. Na Avianca, estamos inovando, com o objetivo de colocar à disposição de nossos clientes opções seguras, cômodas e rápidas para a administração de suas viagens. É nossa maneira de ajudá-los a cumprir seus sonhos", declarou o diretor geral da Avianca no Equador, David Alemán.

"É muito gratificante que nossa tecnologia sirva como meio para a realização dos sonhos dos clientes. Com o SafetyPay, as pessoas podem fazer aquela viagem tão desejada, sem necessidade de possuir um cartão de crédito ou uma conta bancária", acrescentou o diretor-presidente do SafetyPay para a América Latina, Luiz Antonio Sacco.

Sobre a SafetyPay (www.safetypay.com): A SafetyPay é uma empresa de tecnologia focada em operações financeiras online e em dinheiro. Presente em 21 países e com mais de 100 bancos habilitados em todo o mundo, a tecnologia foi lançada em 2007 e está disponível na América Latina, Estados Unidos, Europa e Canadá. É um método de pagamento online seguro, que possibilita vendas em dinheiro aos múltiplos canais de serviços, tais como o comércio eletrônico ou call centers para clientes que desejam pagar pelo serviço via internet banking de seus bancos ou para clientes que não têm contas bancárias, por meio dos pontos habilitados de recebimento em dinheiro.

