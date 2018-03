Avicultura familiar moderna e as oportunidades de negócios

Paulínia --(DINO - 20 dez, 2016) - A avicultura industrial é caracterizada por ser um dos setores com maior evolução tecnológica e ganho de produtividade em atividades agropecuárias, mas também no setor produtivo de uma maneira geral. Com empresas de grande porte, o segmento conta, ainda, com a participação de muitas famílias, que formam as cooperativas.

No Brasil, as cooperativas surgiram em 1889, em Minas Gerais, por um grupo de pessoas que buscavam atender às necessidades de mercado de outras famílias. Hoje, além da produção de frango, elas trabalham com grande força na produção de grãos, milho, soja, trigo e suínos.

O setor agropecuário, conta com quase 1 milhão de cooperados, distribuídos por 1.543 cooperativas. No Sul do país existem cooperativas com até 70 mil famílias associadas, e outras que já diversificam suas atividades para a produção e industrialização de peixes. "Sabemos que as famílias são responsáveis por produzir 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, com destaque para as carnes de aves e suína. Em estados como Santa Catarina, estes índices alcançam 87%", comenta o Gerente de Linha de Produtos da Unidade Aves da Ceva Brasil, Marco Aurélio Lopes.

De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a carne brasileira de frango chega a 142 países. Qualidade, sanidade e preço são os fatores que contribuem para isso. "Com certeza a presença das famílias na avicultura industrial é importantíssima para a positividade desses dados", explica Marco.

O Censo realizado em dezembro de 2015, registrou o número de 6.582 cooperativas no Brasil, envolvendo mais de 12 milhões de cooperados. "As famílias são responsáveis por US$ 7 bilhões em exportação por ano. Isso demonstra o poder e importância para o nosso setor", comemora o gerente.

Líder em tecnologia aviária, a Ceva conta uma equipe especializada que atua em campo, junto a diversas cooperativas. Anualmente, o calendário da Unidade Aves conta com uma série de atividades destinadas à esses grupos, como por exemplo, a realização de palestras, treinamentos e acompanhamento de resultados nas cooperativas.

"Sabemos da grande importância da presença das famílias nas cooperativas, reconhecemos e valorizamos o trabalho desses grupos, pois passa de geração para geração e a Ceva tem feito parte de muitas histórias e conquistas.", finalizou o gerente.