Avnet cria parceria com Mellanox Technologies na América Latina

A Avnet, Inc. (NYSE: AVT), distribuidor líder de tecnologia a nível mundial, anunciou hoje que está criando uma parceria com a Mellanox Technologies na América Latina. A Avnet distribuirá as soluções da Mellanox no Brasil, Chile, Colômbia, Equador e México. A Mellanox Technologies é fornecedora líder de soluções de interconexões inteligentes Ethernet e InfiniBand de ponta a ponta e presta serviços relacionados a servidores, storage e infraestrutura hiperconvergente.

"Com essa nova aliança importante, a Avnet oferecerá soluções completas de conectividade de rede para seu ecossistema de canais de valor agregado, combinando-as com aquelas de outros fornecedores estratégicos para fornecer soluções de ponta a ponta inigualáveis", afirmou Eduardo Barron, Vice-Presidente da Avnet Technology Solutions para a América Latina e o Caribe. "Com a Avnet e a Mellanox, nossos parceiros poderão agora melhorar o desempenho dos data centers de seus clientes. Os parceiros receberão o treinamento e suporte necessários da Mellanox por meio da Avnet para ajudá-los a buscar oportunidades nos setores de mídia e entretenimento, petróleo, entre outros, e oferecer transmissões de rede eficientes utilizando a próxima geração de switches de Ethernet."

Segundo o acordo de distribuição, a Avnet fornecerá aos parceiros o acesso aos produtos da Mellanox que irão ajudá-los a atender aos requisitos dos usuários finais para conectividade de rede, storage, infraestrutura convergente e hiperconvergente, soluções para big data e muito mais. A aceleração de dados fundamentais para os negócios, envolvendo maior rendimento e menor latência, será viável, e os parceiros poderão ajudar seus clientes a simplificar a transição para computação na nuvem e próxima geração de data center, reduzindo as áreas de densidade no processo. A Avnet oferece aos seus parceiros um programa abrangente de revendedores, repleto de recursos, e que capitaliza com a oferta de produtos testados em mercados de rápido crescimento.

"A Avnet mostra de forma consistente seu compromisso de ajudar seus parceiros a compreender e estimular o crescimento de tecnologias especializadas, como as da Mellanox Technologies", afirmou Elias Consuegra, Gerente de Vendas da Mellanox Technologies para América Latina. "Selecionamos a Avnet como nossa distribuidora na América Latina devido suas alianças globais, cobertura geográfica e posicionamento estratégico em soluções de negócios que apoiam mercados corporativos e de porte médio na América Latina. Isso é complementado por um ecossistema de parceiros altamente eficiente e experiente que satisfaz às necessidades de negócios dos clientes. A Avnet é a parceira ideal para atender às nossas necessidades de distribuição, posicionamento da marca, capacitação, desenvolvimento de vendas e mercado, elementos essenciais para o sucesso contínuo dos negócios da Mellanox."

Com a nova aliança, os parceiros da Avnet terão acesso às soluções de interconexão Ethernet e InfiniBand de ponta a ponta e aos serviços para servidores e storage da Mellanox. Os parceiros da Avnet na América Latina poderão oferecer uma ampla variedade de produtos de interconexão, como adaptadores, switches, softwares, cabos e componentes para uma série de mercados, incluindo computação, corporativo, data center, Web 2.0, cloud, storage e serviços financeiros.

Essa nova parceria da Avnet com a Mellanox mostra como a Avnet ajuda seus parceiros a se destacarem por meio de especialização aproveitando as tecnologias de ponta e alto crescimento que estão redefinindo o futuro. A equipe de especialistas da Avnet oferece aos parceiros, serviços educacionais, recursos e ferramentas desenvolvidos para ajudá-los a aproveitar oportunidades de redes empresariais e data center. Os parceiros também podem se beneficiar com a vasta experiência da Avnet em segmentos complementares do mercado tecnológico, incluindo cloud, computação cognitiva, análise de dados, mobilidade e segurança.

Sobre a Mellanox Technologies

A Mellanox Technologies (NASDAQ: MLNX) é fornecedora líder de soluções de interconexão inteligente Ethernet e InfiniBand de ponta a ponta e presta serviços relacionados a servidores, storage e infraestrutura hiperconvergente. As soluções de interconexão inteligente da Mellanox aumentam a eficiência de datacenter ao fornecer rendimento máximo e latência mínima, fornecendo dados com mais rapidez para aplicativos e otimizando o desempenho do sistema. A Mellanox oferece uma série de soluções de alto desempenho: processadores de rede e multicore, adaptadores de rede, switches, cabos, softwares e componentes, que aceleram o tempo de execução dos aplicativos e maximizam os resultados dos negócios para uma ampla variedade de mercados, incluindo computação de alto desempenho, datacenter corporativo, Web 2.0, nuvem, storage, segurança de rede, telecomunicações e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.mellanox.com.

Sobre a Avnet, Inc.

De componentes a serviços na nuvem, projetos e disposição final, a Avnet, Inc. (NYSE: AVT) acelera o sucesso de clientes que desenvolvem, vendem e usam tecnologia globalmente, oferecendo a eles um amplo e inovador portfólio de produtos, serviços e soluções. Para obter mais informações, acesse www.avnet.com.

