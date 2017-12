Bailarinas brasileiras fazem vaquinha para se apresentarem em um dos maiores festivais da Europa

(DINO - 12 jan, 2017) - O Balé é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV, e que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França como uma forma de dança de concerto. As primeiras apresentações diante da plateia eram feitas com o público sentado em camadas ou galerias, disposto em três lados da pista de dança. Elas são realizadas principalmente com o acompanhamento de música clássica. É um tipo de dança influente a nível mundial que possui uma forma altamente técnica e um vocabulário próprio. Este gênero de dança é muito difícil de dominar e requer muita prática.

No Brasil, a Eloo Escola de Dança, vem se destacando com as suas apresentações pelo Brasil. Localizada na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, foi selecionada para participar de um dos maiores festivais da Europa e do Mundo, o Festival Internacional de Dança Tamzolymp que ocorrerá de 15 a 21 de fevereiro em Berlim, capital da Alemanha.

O evento consiste em uma grande competição internacional, onde as bailarinas poderão ser vistas por escolas do mundo inteiro, ampliando a oportunidade de bolsas de estudo em grandes escolas da Europa, Asia e Estados Unidos. O corpo de balé finalista para o evento é formado por 6 bailarinas e uma professora.

Porém, para participar do evento, a escola está buscando captar recursos, cerca de R$50 mil, para passagens, alimentação, acomodação e seguro de vida da equipe. Para isso criaram o site www.vakinha.com.br/vaquinha/sonho-de-bailarinas, onde qualquer pessoa que se sensibilizar pode apoiar as meninas com qualquer valor para que elas representem o Brasil no exterior e realizem os seus sonhos. O pagamento pode ser por boleto ou cartão de crédito.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para entrar em contato com a escola e saber mais, acesse www.facebook.com/ElooEscolaDeDanca

Website: http://www.facebook.com/ElooEscolaDeDanca