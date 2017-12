Bailarino fundador de companhia norte-americana realiza Workshop em São Paulo

Ao todo, serão três dias de atividades intensas para pessoas de diferentes faixas etárias e conhecimentos de balé. Cada workshop terá três aulas de 90 minutos, o que totaliza quase cinco horas de experiência com um dos gênios do balé norte-americano.

Todas as aulas acontecem nos dias 25, 26 e 27, nos seguintes horários: Balé Clássico Intermediário, às 9h, Variações, às 11h15, Técnicas Clássicas, às 14h15 e Balé Clássico Iniciante, às 16h30. Visando um melhor aproveitamento, cada aula tem o limite de vagas estabelecido em 30 pessoas

Além dos conhecimentos, os participantes do Summer Workshop do FIDIFEST ainda vão concorrer a uma bolsa de estudos para o Intensivo de Verão (Summer Intensive) do National Ballet Academy Denver 2017, um programa intensivo de técnica que tem a duração de cinco semanas, acontece em Denver, nos Estados Unidos, e é composto por cinco a seis horas diárias de aulas e workshops, seis dias por semana.

Serviço: 1º Summer Workshop do FIDIFEST

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Datas: De 25 a 27 de janeiro

Local: Rua da Consolação, 1681 ? 5º andar ? Centro ? São Paulo/SP

Valores:

Um Workshop com 270 minutos de aula: R$ 300,00;

Dois ou mais Workshops: R$ 250,00 (cada);

Participação como ouvinte: R$ 150,00

Reservas de vagas e mais informações: - contato@fidifest.com.br ou pelo WhatsApp (13) 98118-0184

Website: http://fidifest.com.br/