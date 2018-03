Banco da Amazônia realiza entrega de donativos arrecadados durante Gincana

Belém do Pará--(DINO - 23 dez, 2016) - A Gerência de Imagem e Comunicação do Banco da Amazônia (GICOM) fez a entrega ontem, dia 22/12, dos donativos arrecadados pelo grupo de voluntariado das unidades do edifício-sede da Instituição, durante a Gincana Natal Solidário 2016.

As entidades ganhadoras dos donativos foram: Creche Betinho, Casa de Passagem Espaço Acolher, Paróquia São Lucas Evangelista, Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade, Associação de Apoio aos "Filhos do Aurá", Clube das Mães Guerreiras da Cabanagem, Igreja Evangélica Maranata ?Templo Tenoné e Unidade Pedagógica Cristo Redentor. O sorteio foi realizado pela GICOM no dia 21/12.

Para a Presidente do Clube das Mães Guerreiras da Cabanagem, Sônia Maria Silva, a Gincana Natal Solidário é uma ação muito importante que beneficia as comunidades carentes. "Não tínhamos nenhum brinde para sortear na nossa festa natalina. Pedi a Deus uma ajuda e logo no outro dia, recebi a ligação do Banco informando que tínhamos sido sorteados. Ficamos muito felizes com os alimentos e brinquedos que recebemos", ressaltou.

De acordo com o gerente de Imagem e Comunicação do Banco, Luiz Lourenço de Souza Neto, as entidades premiadas ficaram muito felizes com a ajuda que a Instituição concedeu. "Valeu à pena cada esforço que as equipes fizeram para colocar um sorriso no rosto de crianças, adultos e idosos carentes", comentou.

O coordenador de Endomarketing do Banco, Alex Santos, informou que foram arrecadadas mais de cinco toneladas de alimentos, 230 fraudas geriátricas e 3.397 brinquedos. "Essa ação do Banco ocorre desde 2004 e esse resultado só foi possível com a ajuda dos colaboradores da empresa e de parceiros da Instituição", explicou.

Voluntariado

A Gincana Natal Solidário 2016 é uma ação de voluntariado que envolve os colaboradores do Banco da Amazônia. Neste ano foi realizada no período de 10/11 a 20/12 de 2016. Desde 2004, já arrecadou mais de 1, 2 milhão de donativos entre fraldas geriátricas, brinquedos, alimentos não perecíveis, livros, sapatos, lençóis e toalhas entre outros itens, beneficiando mais de 1600 entidades carentes em toda a Região Amazônica.

