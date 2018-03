Banco de Bangkok processado pela FOX por falta de pagamento de garantias bancárias

HONG KONG--(BUSINESS WIRE-DINO - 14 dez, 2016) -

A FOX Networks Group Asia ("FOX") anunciou que apresentou ações legais em Hong Kong e Bangkok contra o Bangkok Bank Public Company Limited ("Banco de Bangkok") por não ter honrado duas garantias bancárias separadas que certificavam os pagamentos decorrentes da distribuição de seus canais na Tailândia pela GMM Grammy Public Company Limited ("GMM") e pela CTH Public Company Limited ("CTH"). Ambas eram importantes operadoras de plataformas de televisão por assinatura e detentoras de licenças de canais digitais que fracassaram na Tailândia.

Sob acordos separados de licenciamento de canais com a FOX assinados em 2013, GMM e CTH ? em conjunto ? têm obrigações de pagar à FOX um valor de capital superior a US$ 71 milhões e juros de mora. Como garantia do pagamento de tais montantes, o Banco de Bangkok emitiu garantias bancárias separadas à FOX para garantir cada uma das obrigações de pagamento da GMM e da CTH. Desde o final de 2015, o Banco de Bangkok não cumpre com as suas obrigações de garantia.

"A FOX tem um compromisso de longa data com a indústria de mídia na Tailândia e na entrega de entretenimento e programação esportiva da mais alta qualidade aos telespectadores tailandeses", disse Zubin Gandevia, presidente do FOX Networks Group na Ásia-Pacífico e Oriente Médio. "É uma enorme decepção para nós que um grande banco tailandês esteja falhando na hora de honrar as suas garantias conosco e as consequências vão muito além da nossa empresa, especialmente em um momento de maior sensibilidade no que diz respeito à confiança dos investidores no país."

O Banco de Bangkok é o maior avalista das operadoras de televisão digital da Tailândia, tendo fornecido garantias bancárias para 14 das 24 emissoras, totalizando mais de US$ 600 milhões ? ou aproximadamente 41% das taxas de licença em questão. Há três anos, a Comissão Nacional de Radiodifusão e Telecomunicações (NBTC) leiloou licenças de televisão digital e arrecadou cerca de US$ 1,46 bilhão para o Estado provenientes de 24 operadoras.

"O crédito do banco e a sua credibilidade... todo o seu fundo de comércio está em jogo", continuou o Gandevia. "A carta de garantia de um banco é um instrumento financeiro fundamental para o ecossistema financeiro e comercial de um país e a crença de que tais garantias serão honradas é essencial para a confiança dos investidores nos bancos tailandeses. A falha em honrar tal garantia pode pôr em causa a confiabilidade do Banco de Bangkok."

Sobre o FOX Networks Group

O FOX Networks Group (FNG) é um negócio internacional de multimídia da 21st Century Fox. Desenvolvemos, produzimos e distribuímos mais de 300 canais de entretenimento, esportes, realidade e filmes em 45 idiomas em toda a América Latina, Europa, Ásia e África. As principais marcas do FNG são: FOX, FOX Sports, FOX Life, FOX+ e National Geographic Channel. Os canais de filmes do FNG são: FOX Movies, FOX Movies Premium e SCM (anteriormente Star Chinese Movies). As nossas marcas não lineares são: FOX Play, FOX Play+ e Nat Geo Play. Essas redes e respectivas extensões móveis, não lineares e de alta definição alcançam mais de 1,82 bilhão de agregados familiares no mundo inteiro. Além disso, o FNG possui e opera dois estúdios de produção e produz milhares de horas de programação local para seus canais de propriedade total e de terceiros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161214005545/pt/ Contato: Contatos de imprensa FOX Networks Group na Ásia Lucien Harrington, +852 6208 3504 Lucien.Harrington@fox.com ou 21 st Century Fox Jannie Poon, +852 2621 8619 jpoon@21CF.com

Fonte: BUSINESS WIRE